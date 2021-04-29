https://ria.ru/20210429/boegotovnost-1730443473.html

В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии

В Генштабе рассказали о результатах проверки боеготовности армии

В рамках плановых контрольных проверок за зимний период обучения в РФ проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск и сил всех военных округов,... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:33

2021-04-29T11:33

2021-04-29T11:44

россия

вооруженные силы рф

валерий герасимов

безопасность

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В рамках плановых контрольных проверок за зимний период обучения в РФ проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск и сил всех военных округов, флотов и ВДВ, сообщил в четверг начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."В соответствии с решением министра обороны в рамках контрольных занятий проведена серия внезапных проверок боевой готовности войск и сил всех военных округов, флотов и ВДВ", - сказал Герасимов в Национальном центре управления обороной РФ.Он добавил, что войска приводились в боевую готовность "полная" с установленными ограничениями.К плановым проверкам боеготовности за зимний период обучения привлекалось более 300 тысяч российских военнослужащих, 35 тысяч единиц вооружения и военной техники, сообщил в Национальном центре управления обороной РФ начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."Сегодня мы подведём итоги контрольных проверок за зимний период обучения, проведенных в апреле месяце в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил. Всего к проверочным мероприятиям привлекалось более 300 тысяч военнослужащих, 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации", - сказал Герасимов.Он уточнил, что в течение двух недель с войсками военных округов, силами Северного флота, объединениями и соединениями родов войск Вооруженных сил на 101 полигоне проведено более 4 тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба, задействованы более 500 объектов учебно-материальной базы. Учения проходили на всей территории Российской Федерации.Комплексная проверка войск Восточного военного округа (ВВО) России завершена, сообщил в четверг начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."Одновременно [с проверками боеготовности по итогам зимнего периода обучения] с 5 по 16 апреля проведена комплексная проверка войск Восточного военного округа", - сказал генерал в Национальном центре управления обороной России.Как сообщала пресс-служба ВВО, в ходе проверки военных приводили в высшие степени боевой готовности и отправляли на штатной технике в заданные районы. По прибытию на место личный состав выполнял задачи по предназначению, проводя электронные пуски ракет по указанным целям.Также комиссия оценивала состояние парковой зоны, условия хранения и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено оперативному реагированию на внезапно поступающие вводные и готовности командиров быстро принимать правильные решения в сложной тактической обстановке.Помимо этого, оценивались мотострелковое и танковое соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, проверялся уровень оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, аспекты организации службы и повседневной деятельности.Показатели индивидуальной боевой подготовки выросли по итогам зимнего периода обучения в войсках РФ, сообщил в четверг в Национальном центре управления обороной РФ начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов."В целом, в зимнем периоде обучения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли индивидуальные показатели боевой подготовки", - сказал генерал.Герасимов также добавил, что наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок увеличилась на 98 суток, налет у каждого летчика возрос на 2 часа, стаж практического вождения для механиков-водителей увеличился на 50 км, количество прыжков с парашютом возросло на 8%.

https://ria.ru/20210423/armiya-1729623625.html

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730262025.html

https://ria.ru/20210425/aktsiya-1729856153.html

https://ria.ru/20210425/flot-1729826005.html

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россия, вооруженные силы рф, валерий герасимов, безопасность