https://ria.ru/20210429/biznes-1730502469.html

Путин призвал привлекать иностранный бизнес в российские проекты

Путин призвал привлекать иностранный бизнес в российские проекты

Россия заинтересована в привлечении иностранного бизнеса в российские проекты, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T15:14

2021-04-29T15:14

2021-04-29T15:14

россия

владимир путин

франция

экономика

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в привлечении иностранного бизнеса в российские проекты, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая проходит в четверг в режиме видеоконференции."Государство намерено наращивать содействие развитию науки и технологий. Ресурсы будут направлены, прежде всего, в инновационные секторы, такие как фармацевтика и биотехнологии, атомная и возобновляемая энергетика, утилизация углеродных выбросов", - сказал Путин."Разумеется, мы заинтересованы в подключении к этой масштабной работе зарубежных компаний, которые хотели бы вкладывать капиталы в нашу страну и в те проекты, которые мы считаем приоритетными", - добавил он.По его словам, Россия продолжит применять преференциальные инвестиционные режимы и заключать специальные инвестиционные контракты, будет и далее привлекать иностранные компании, локализующие производства, к государственным закупкам, к реализации национальных проектов развития."Значительное внимание уделяем вопросам привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов. Упрощаются процедуры оформления их на работу, предоставляется возможность им и членам семей получить бессрочный вид на жительство. В планах – запуск программы "золотых виз", в рамках которой имеется в виду выдавать вид на жительство в обмен на инвестиции в реальную экономику. Вы знаете, эта практика применяется во многих странах. Мы подумали, почему бы не применить и у нас", - рассказал Путин.

https://ria.ru/20210429/biznes-1730475092.html

https://ria.ru/20210419/reestr-1728881567.html

россия

франция

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россия, владимир путин, франция, экономика