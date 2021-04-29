Путин пообещал содействие французскому бизнесу
14:08 29.04.2021 (обновлено: 14:25 29.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции. Путин отметил, что в условиях сложной политической конъюнктуры французские компании не снижают активности, это говорит о доверии к России.
"Со своей стороны оказывали и будем, безусловно, оказывать французскому бизнесу в России, французским инвесторам всемерную поддержку", - сказал президент.
Также Владимир Путин пригласил французский бизнес принять участие в работе Петербургского международного экономического форума.
"Возможность детально обсуждать конкретные вопросы, касающиеся экономического и инвестиционного климата в России, мы традиционно обсуждаем на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 2-5 июня. И, как всегда, уважаемые друзья, я приглашаю вас принять в нем участие", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая проходит в четверг в режиме видеоконференции.