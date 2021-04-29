https://ria.ru/20210429/biznes-1730483732.html

Путин пообещал содействие французскому бизнесу

Путин пообещал содействие французскому бизнесу

Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:08

2021-04-29T14:08

2021-04-29T14:25

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

франция

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции. Путин отметил, что в условиях сложной политической конъюнктуры французские компании не снижают активности, это говорит о доверии к России.Также Владимир Путин пригласил французский бизнес принять участие в работе Петербургского международного экономического форума."Возможность детально обсуждать конкретные вопросы, касающиеся экономического и инвестиционного климата в России, мы традиционно обсуждаем на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 2-5 июня. И, как всегда, уважаемые друзья, я приглашаю вас принять в нем участие", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая проходит в четверг в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210428/makron-1730210849.html

россия

франция

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, франция, в мире