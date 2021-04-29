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Путин пообещал содействие французскому бизнесу
Путин пообещал содействие французскому бизнесу
Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:08
2021-04-29T14:25
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
франция
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции. Путин отметил, что в условиях сложной политической конъюнктуры французские компании не снижают активности, это говорит о доверии к России.Также Владимир Путин пригласил французский бизнес принять участие в работе Петербургского международного экономического форума."Возможность детально обсуждать конкретные вопросы, касающиеся экономического и инвестиционного климата в России, мы традиционно обсуждаем на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 2-5 июня. И, как всегда, уважаемые друзья, я приглашаю вас принять в нем участие", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая проходит в четверг в режиме видеоконференции.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, франция, в мире

Путин пообещал содействие французскому бизнесу

14:08 29.04.2021 (обновлено: 14:25 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит встречу с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции. Путин отметил, что в условиях сложной политической конъюнктуры французские компании не снижают активности, это говорит о доверии к России.

"Со своей стороны оказывали и будем, безусловно, оказывать французскому бизнесу в России, французским инвесторам всемерную поддержку", - сказал президент.

Также Владимир Путин пригласил французский бизнес принять участие в работе Петербургского международного экономического форума.
"Возможность детально обсуждать конкретные вопросы, касающиеся экономического и инвестиционного климата в России, мы традиционно обсуждаем на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 2-5 июня. И, как всегда, уважаемые друзья, я приглашаю вас принять в нем участие", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая проходит в четверг в режиме видеоконференции.
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