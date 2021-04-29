https://ria.ru/20210429/biznes-1730475092.html

В Кремле отметили интерес бизнеса Европы и США к российскому рынку

В Кремле отметили интерес бизнеса Европы и США к российскому рынку

Иностранный бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российским рынке, несмотря на все превратности конфронтационных проявлений в Европе и США, а... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:38

2021-04-29T13:38

2021-04-29T13:53

дмитрий песков

владимир путин

франция

экономика

россия

европа

сша

бизнес

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Иностранный бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российским рынке, несмотря на все превратности конфронтационных проявлений в Европе и США, а российские власти - в поддержании привлекательной инвестиционной атмосферы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Буквально с минуты на минуту мы ожидаем начало его (президента РФ Владимира Путина) встречи с представителями деловых кругов Франции. Это встреча с представителями экономического совета... Очень востребованная (встреча), нужная, как правило, содержательное мероприятие каждый раз, откровенный разговор. Несмотря на все превратности конфронтационных проявлений в Европе и США, отношения продолжают развиваться, бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российском рынке", - сказал он журналистам."Российские власти продолжают свою заинтересованность в сотрудничестве с иностранным, в данном случае французским бизнесом, поддержании привлекательной инвестиционной атмосферы", - добавил он.

https://ria.ru/20210421/barery-1729278203.html

франция

россия

европа

сша

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дмитрий песков, владимир путин, франция, экономика, россия, европа, сша, бизнес