https://ria.ru/20210429/biznes-1730475092.html
В Кремле отметили интерес бизнеса Европы и США к российскому рынку
В Кремле отметили интерес бизнеса Европы и США к российскому рынку
Иностранный бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российским рынке, несмотря на все превратности конфронтационных проявлений в Европе и США, а... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:38
2021-04-29T13:38
2021-04-29T13:53
дмитрий песков
владимир путин
франция
экономика
россия
европа
сша
бизнес
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Иностранный бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российским рынке, несмотря на все превратности конфронтационных проявлений в Европе и США, а российские власти - в поддержании привлекательной инвестиционной атмосферы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Буквально с минуты на минуту мы ожидаем начало его (президента РФ Владимира Путина) встречи с представителями деловых кругов Франции. Это встреча с представителями экономического совета... Очень востребованная (встреча), нужная, как правило, содержательное мероприятие каждый раз, откровенный разговор. Несмотря на все превратности конфронтационных проявлений в Европе и США, отношения продолжают развиваться, бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российском рынке", - сказал он журналистам."Российские власти продолжают свою заинтересованность в сотрудничестве с иностранным, в данном случае французским бизнесом, поддержании привлекательной инвестиционной атмосферы", - добавил он.
https://ria.ru/20210421/barery-1729278203.html
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дмитрий песков, владимир путин, франция, экономика, россия, европа, сша, бизнес