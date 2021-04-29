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В Москве началась весенняя вакцинация диких животных против бешенства
В Москве началась весенняя вакцинация диких животных против бешенства
Весенняя вакцинация диких животных против бешенства начинается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:04
2021-04-29T12:04
2021-04-29T12:04
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Весенняя вакцинация диких животных против бешенства начинается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Начинается ежегодная весенняя вакцинация диких животных против бешенства. Специалисты разложат 15 тысяч брикетов съедобной приманки с лекарством внутри на зеленых территориях ТиНАО", - говорится в сообщении.
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москва, общество