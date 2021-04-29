https://ria.ru/20210429/beshenstvo-1730450704.html

В Москве началась весенняя вакцинация диких животных против бешенства

В Москве началась весенняя вакцинация диких животных против бешенства

Весенняя вакцинация диких животных против бешенства начинается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:04

2021-04-29T12:04

2021-04-29T12:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Весенняя вакцинация диких животных против бешенства начинается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Начинается ежегодная весенняя вакцинация диких животных против бешенства. Специалисты разложат 15 тысяч брикетов съедобной приманки с лекарством внутри на зеленых территориях ТиНАО", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество