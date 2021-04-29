МИД оценил заявления Байдена о намерении избегать эскалации с Россией
16:17 29.04.2021 (обновлено: 17:25 29.04.2021)
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не стремится к эскалации с Россией, вызвали двойственное впечатление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы, разумеется, приветствуем в очередной раз заявленное намерение избегать эскалации с Россией, сотрудничать. <...> Но, к сожалению, у нынешней администрации США намерения расходятся с делами и традиционная речь перед законодателями при всей своей декларативности лишь подтверждает, что пока в Вашингтоне не готовы отказаться от бесперспективных попыток силового давления и безосновательных обвинений в адрес нашей страны в некоей злонамеренной деятельности".
Она призвала Вашингтон "отбросить конфронтационную риторику", если Штаты в самом деле настроены на диалог.
Америка должна предпринять практические шаги по "выправлению того ненормального состояния, в котором по вине США пребывают ныне двусторонние отношения", заключила Захарова.
Накануне Белый дом распространил речь Байдена, в которой американский лидер заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации с Россией, но пообещал "последствия" за вмешательство в выборы и кибератаки.
Комментируя слова американского президента, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что двойственная позиция Вашингтона не позволяет сделать выводы об истинных намерениях США.
Москва многократно опровергала американские обвинения.
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