https://ria.ru/20210429/bayden-1730517135.html

МИД оценил заявления Байдена о намерении избегать эскалации с Россией

МИД оценил заявления Байдена о намерении избегать эскалации с Россией

Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не стремится к эскалации с Россией, вызвали двойственное впечатление, заявила официальный представитель... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:17

2021-04-29T16:17

2021-04-29T17:25

мария захарова

джо байден

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не стремится к эскалации с Россией, вызвали двойственное впечатление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она призвала Вашингтон "отбросить конфронтационную риторику", если Штаты в самом деле настроены на диалог.Америка должна предпринять практические шаги по "выправлению того ненормального состояния, в котором по вине США пребывают ныне двусторонние отношения", заключила Захарова.Накануне Белый дом распространил речь Байдена, в которой американский лидер заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации с Россией, но пообещал "последствия" за вмешательство в выборы и кибератаки.Комментируя слова американского президента, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что двойственная позиция Вашингтона не позволяет сделать выводы об истинных намерениях США.Москва многократно опровергала американские обвинения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/agent-1730313057.html

https://ria.ru/20210423/diplomatiya-1729522868.html

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мария захарова, джо байден, россия, сша, в мире