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https://ria.ru/20210429/bayden-1730517135.html
МИД оценил заявления Байдена о намерении избегать эскалации с Россией
МИД оценил заявления Байдена о намерении избегать эскалации с Россией
Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не стремится к эскалации с Россией, вызвали двойственное впечатление, заявила официальный представитель... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:17
2021-04-29T17:25
мария захарова
джо байден
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не стремится к эскалации с Россией, вызвали двойственное впечатление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она призвала Вашингтон "отбросить конфронтационную риторику", если Штаты в самом деле настроены на диалог.Америка должна предпринять практические шаги по "выправлению того ненормального состояния, в котором по вине США пребывают ныне двусторонние отношения", заключила Захарова.Накануне Белый дом распространил речь Байдена, в которой американский лидер заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации с Россией, но пообещал "последствия" за вмешательство в выборы и кибератаки.Комментируя слова американского президента, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что двойственная позиция Вашингтона не позволяет сделать выводы об истинных намерениях США.Москва многократно опровергала американские обвинения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/agent-1730313057.html
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мария захарова, джо байден, россия, сша, в мире

МИД оценил заявления Байдена о намерении избегать эскалации с Россией

16:17 29.04.2021 (обновлено: 17:25 29.04.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© REUTERS / POOL
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не стремится к эскалации с Россией, вызвали двойственное впечатление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мы, разумеется, приветствуем в очередной раз заявленное намерение избегать эскалации с Россией, сотрудничать. <...> Но, к сожалению, у нынешней администрации США намерения расходятся с делами и традиционная речь перед законодателями при всей своей декларативности лишь подтверждает, что пока в Вашингтоне не готовы отказаться от бесперспективных попыток силового давления и безосновательных обвинений в адрес нашей страны в некоей злонамеренной деятельности".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД
Она призвала Вашингтон "отбросить конфронтационную риторику", если Штаты в самом деле настроены на диалог.
Америка должна предпринять практические шаги по "выправлению того ненормального состояния, в котором по вине США пребывают ныне двусторонние отношения", заключила Захарова.
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Накануне Белый дом распространил речь Байдена, в которой американский лидер заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации с Россией, но пообещал "последствия" за вмешательство в выборы и кибератаки.
Комментируя слова американского президента, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что двойственная позиция Вашингтона не позволяет сделать выводы об истинных намерениях США.
Москва многократно опровергала американские обвинения.
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