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Инфографика
https://ria.ru/20210429/bayden-1730419580.html
Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США
Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США
Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T08:58
2021-04-29T08:59
коронавирус covid-19
инфографика
россия
дональд трамп
воз
джо байден
владимир путин
сша
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Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США
Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru.
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видео, коронавирус covid-19, россия, дональд трамп, воз, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США
Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru.
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Сто дней у власти: что сделал Джо Байден на посту президента США

08:58 29.04.2021 (обновлено: 08:59 29.04.2021)
 
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Байден занимает Овальный кабинет в Белом доме с 20 января 2021 года. Выполнять предвыборные обещания новый американский президент начал сразу: отменил главные указы своего предшественника Дональда Трампа, заставил американцев носить маски и испортил отношения с Россией. Что сделал и чем запомнились первые сто дней пребывания Джо Байдена на посту президента США — в видеоинфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаКоронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампВОЗДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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