https://ria.ru/20210429/banda-1730443876.html

В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев

В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении участников банды, обвиняемых в незаконном производстве и торговле наркотиками, сообщил... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:34

2021-04-29T11:34

2021-04-29T11:34

россия

происшествия

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении участников банды, обвиняемых в незаконном производстве и торговле наркотиками, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.По его словам, они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем и в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.Иванов отметил, что, по версии следствия, с 2016 года по октябрь 2018-го члены банды в разных регионах страны незаконно производили и предавали через интернет наркотики и психотропные вещества в крупном и особо крупном размерах. В общей сложности, как полагает следствие, они совершили более 20 тяжких и особо тяжких преступлений."В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий ликвидирована подпольная нарколаборатория, из незаконного оборота изъято более 963 кг наркотических средств и психотропных веществ", - уточнил Иванов.Все фигуранты взяты под стражу. Расследование в отношении неустановленных участников преступного сообщества продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/yanao-1730187257.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия