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В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
В Подмосковье будут судить банду наркоторговцев
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении участников банды, обвиняемых в незаконном производстве и торговле наркотиками, сообщил... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:34
2021-04-29T11:34
2021-04-29T11:34
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении участников банды, обвиняемых в незаконном производстве и торговле наркотиками, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.По его словам, они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем и в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.Иванов отметил, что, по версии следствия, с 2016 года по октябрь 2018-го члены банды в разных регионах страны незаконно производили и предавали через интернет наркотики и психотропные вещества в крупном и особо крупном размерах. В общей сложности, как полагает следствие, они совершили более 20 тяжких и особо тяжких преступлений."В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий ликвидирована подпольная нарколаборатория, из незаконного оборота изъято более 963 кг наркотических средств и психотропных веществ", - уточнил Иванов.Все фигуранты взяты под стражу. Расследование в отношении неустановленных участников преступного сообщества продолжается.
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россия, происшествия
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости.
Генеральная прокуратура РФ
направила в суд уголовное дело в отношении участников банды, обвиняемых в незаконном производстве и торговле наркотиками, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"Сегодня в Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Станислава Моисеева и других лиц (всего 16 человек). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - сказал Иванов.
По его словам, они обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем и в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.
Иванов отметил, что, по версии следствия, с 2016 года по октябрь 2018-го члены банды в разных регионах страны незаконно производили и предавали через интернет наркотики и психотропные вещества в крупном и особо крупном размерах. В общей сложности, как полагает следствие, они совершили более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий ликвидирована подпольная нарколаборатория, из незаконного оборота изъято более 963 кг наркотических средств и психотропных веществ", - уточнил Иванов.
Все фигуранты взяты под стражу. Расследование в отношении неустановленных участников преступного сообщества продолжается.