https://ria.ru/20210429/avtosalon-1730435299.html

На Шанхайском автосалоне состоялась мировая премьера 128 автомобилей

На Шанхайском автосалоне состоялась мировая премьера 128 автомобилей

Свыше 1000 известных компаний со всего мира приняли участие в 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности. Было представлено 1310... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:51

2021-04-29T10:51

2021-04-29T10:51

россия-китай: главное

китай

шанхай

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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Свыше 1000 известных компаний со всего мира приняли участие в 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности. Было представлено 1310 автомобилей, 128 из них показали впервые в мире.Общее число посетителей выставки составило 810 тысяч человек.Шанхайский автосалон стал первым в мире международным автосалоном класса “А”, чье проведение в 2021 году состоялось по графику.Мероприятие привлекло внимание со стороны различных отраслей производства, продемонстрировало всестороннее восстановление экономики и рост Китая, а также обеспечило прорыва Китая в переходе к автомобильной сверхдержаве.

https://ria.ru/20210426/soglashenie-1729955377.html

китай

шанхай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, шанхай