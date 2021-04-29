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На Шанхайском автосалоне состоялась мировая премьера 128 автомобилей
На Шанхайском автосалоне состоялась мировая премьера 128 автомобилей
Свыше 1000 известных компаний со всего мира приняли участие в 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности. Было представлено 1310... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T10:51
2021-04-29T10:51
2021-04-29T10:51
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шанхай
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МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Свыше 1000 известных компаний со всего мира приняли участие в 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности. Было представлено 1310 автомобилей, 128 из них показали впервые в мире.Общее число посетителей выставки составило 810 тысяч человек.Шанхайский автосалон стал первым в мире международным автосалоном класса “А”, чье проведение в 2021 году состоялось по графику.Мероприятие привлекло внимание со стороны различных отраслей производства, продемонстрировало всестороннее восстановление экономики и рост Китая, а также обеспечило прорыва Китая в переходе к автомобильной сверхдержаве.
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китай, шанхай
МОСКВА, 29 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Свыше 1000 известных компаний со всего мира приняли участие в 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности. Было представлено 1310 автомобилей
, 128 из них показали впервые в мире.
Общее число посетителей выставки составило 810 тысяч человек.
Шанхайский автосалон стал первым в мире международным автосалоном класса “А”, чье проведение в 2021 году состоялось по графику.
Мероприятие привлекло внимание со стороны различных отраслей производства, продемонстрировало всестороннее восстановление экономики и рост Китая, а также обеспечило прорыва Китая в переходе к автомобильной сверхдержаве.
“Глобальная индустрия производства сейчас переживает невиданные перемены”, - заявил глава Шанхайского комитета содействия развитию международной торговли Чжоу Миньхао. “Рынок автомобилей на новых источниках энергии стал центром мирового внимания, "умные" автомобили проложили новый путь трансформации, научно-технические предприятия расширили возможности автомобилестроения, а технология автономного вождения стала темой всеобщего интереса в отрасли", - отметил он.