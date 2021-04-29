https://ria.ru/20210429/astrazeneca-1730460544.html

В Германии женщина умерла из-за последствий прививки AstraZeneca

В Германии женщина умерла из-за последствий прививки AstraZeneca

Женщина скончалась в Германии в результате побочного эффекта, возникшего после прививки от коронавируса компании AstraZeneca, сообщили власти округа Херфорд в... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T12:42

2021-04-29T12:42

2021-04-29T12:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

северный рейн-вестфалия

astrazeneca

германия

в мире

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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Женщина скончалась в Германии в результате побочного эффекта, возникшего после прививки от коронавируса компании AstraZeneca, сообщили власти округа Херфорд в земле Северный Рейн-Вестфалия со ссылкой на результаты вскрытия.По данным института иммунологии и трансфузиологии в университете Грайфсвальда, иммунная реакция на прививку привела к смерти 32-летней женщины. Причиной смерти стало нарушение свертывания крови с кровоизлиянием в мозг, показало вскрытие.Женщина умерла 9 марта, через несколько дней после прививки от COVID-19. После ее смерти было назначено вскрытие, чтобы установить точную причину.Применение вакцины против коронавируса от AstraZeneca было полностью прекращено в ФРГ 15 марта в качестве меры предосторожности после информации о побочных тромбоэмболических эффектах на фоне прививки. После того, как европейское лекарственное агентство ЕМА сообщило, что вакцина безопасна и эффективна, Германия возобновила вакцинацию с 19 марта. Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в институте Роберта Коха 30 марта изменила свои рекомендации по использованию AstraZeneca: теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет. Получившие первую прививку вакциной AstraZeneca люди младше 60 лет будут повторно вакцинированы препаратами Biontech или Moderna, сообщили в STIKO.

https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728289025.html

северный рейн-вестфалия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, северный рейн-вестфалия, astrazeneca , германия, в мире