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В Германии женщина умерла из-за последствий прививки AstraZeneca
В Германии женщина умерла из-за последствий прививки AstraZeneca
Женщина скончалась в Германии в результате побочного эффекта, возникшего после прививки от коронавируса компании AstraZeneca, сообщили власти округа Херфорд в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T12:42
2021-04-29T12:42
2021-04-29T12:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
северный рейн-вестфалия
astrazeneca
германия
в мире
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БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Женщина скончалась в Германии в результате побочного эффекта, возникшего после прививки от коронавируса компании AstraZeneca, сообщили власти округа Херфорд в земле Северный Рейн-Вестфалия со ссылкой на результаты вскрытия.По данным института иммунологии и трансфузиологии в университете Грайфсвальда, иммунная реакция на прививку привела к смерти 32-летней женщины. Причиной смерти стало нарушение свертывания крови с кровоизлиянием в мозг, показало вскрытие.Женщина умерла 9 марта, через несколько дней после прививки от COVID-19. После ее смерти было назначено вскрытие, чтобы установить точную причину.Применение вакцины против коронавируса от AstraZeneca было полностью прекращено в ФРГ 15 марта в качестве меры предосторожности после информации о побочных тромбоэмболических эффектах на фоне прививки. После того, как европейское лекарственное агентство ЕМА сообщило, что вакцина безопасна и эффективна, Германия возобновила вакцинацию с 19 марта. Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в институте Роберта Коха 30 марта изменила свои рекомендации по использованию AstraZeneca: теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет. Получившие первую прививку вакциной AstraZeneca люди младше 60 лет будут повторно вакцинированы препаратами Biontech или Moderna, сообщили в STIKO.
https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728289025.html
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коронавирус covid-19, северный рейн-вестфалия, astrazeneca , германия, в мире