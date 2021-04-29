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Назван наименее вредный алкогольный напиток
Назван наименее вредный алкогольный напиток
Наименее вредным алкогольным напитком является вино, об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T02:08
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россия
алкоголь
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Наименее вредным алкогольным напитком является вино, об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.Шмелева отметила, что медицинского подтверждения этого факта нет, но у жителей Италии и Франции, регулярно пьющих именно такие вина, медики фиксируют более качественный холестериновый обмен. Ранее Шмелева объяснила, почему яблоки отличное средство в профилактике развития онкологических заболеваний.Специалист отметила, что этот фрукт богат витамином С — природным антиоксидантом и занимает важное место в предотвращении развития рака.
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россия, алкоголь, общество

Назван наименее вредный алкогольный напиток

02:08 29.04.2021 (обновлено: 10:46 29.04.2021)
 
© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Fotolia / Maksim Shebeko
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Наименее вредным алкогольным напитком является вино, об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

Специалист объяснила, что в вине содержится мало калорий. "Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вино. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты", — уточнила эксперт.

Шмелева отметила, что медицинского подтверждения этого факта нет, но у жителей Италии и Франции, регулярно пьющих именно такие вина, медики фиксируют более качественный холестериновый обмен.
Ранее Шмелева объяснила, почему яблоки отличное средство в профилактике развития онкологических заболеваний.
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