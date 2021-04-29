https://ria.ru/20210429/alkogol-1730408851.html
Назван наименее вредный алкогольный напиток
Назван наименее вредный алкогольный напиток
Наименее вредным алкогольным напитком является вино, об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T02:08
2021-04-29T02:08
2021-04-29T10:46
россия
алкоголь
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Наименее вредным алкогольным напитком является вино, об этом в беседе с НСН рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.Шмелева отметила, что медицинского подтверждения этого факта нет, но у жителей Италии и Франции, регулярно пьющих именно такие вина, медики фиксируют более качественный холестериновый обмен. Ранее Шмелева объяснила, почему яблоки отличное средство в профилактике развития онкологических заболеваний.Специалист отметила, что этот фрукт богат витамином С — природным антиоксидантом и занимает важное место в предотвращении развития рака.
https://ria.ru/20210423/sindrom-1729710408.html
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