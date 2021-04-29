https://ria.ru/20210429/afganistan-1730570114.html
США начали выводить войска из Афганистана
США начали выводить войска из Афганистана
США начали вывод войск из Афганистана, но Пентагон решил направить в страну дополнительный контингент для обеспечения безопасности военнослужащих, сообщила... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T19:38
2021-04-29T19:38
2021-04-29T22:49
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ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. США начали вывод войск из Афганистана, но Пентагон решил направить в страну дополнительный контингент для обеспечения безопасности военнослужащих, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."В предстоящие недели и месяцы Центральное командование Вооруженных сил будет оценивать ситуацию по необходимому обеспечению безопасности американских военных и при необходимости может направлять дополнительные возможности в Афганистан или из него", — добавила она.Жан-Пьер подчеркнула, что вывод войск, который планируется завершить до 11 сентября, будет проходить методично и безопасно, без спешки.Начало вывода войск ранее в четверг подтвердили и в штаб-квартире НАТО.О полном сворачивании контингента в середине апреля объявил президент США Джо Байден. Операция в АфганистанеСША и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году в ответ на террористические атаки 11 сентября.В 2014 году Кабул, Вашингтон и Брюссель подписали соглашения о безопасности, которые позволили союзникам сохранять ограниченное военное присутствие. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".Сейчас в Афганистане находятся менее десяти тысяч военных из стран НАТО и их партнеров, в том числе 2500 американских военнослужащих. Их основная задача — обучение и подготовка афганских сил безопасности.
https://ria.ru/20210419/afganistan-1728862596.html
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министерство обороны сша, афганистан, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. США
начали вывод войск из Афганистана
, но Пентагон решил направить в страну дополнительный контингент для обеспечения безопасности военнослужащих, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"В предстоящие недели и месяцы Центральное командование Вооруженных сил будет оценивать ситуацию по необходимому обеспечению безопасности американских военных и при необходимости может направлять дополнительные возможности в Афганистан или из него", — добавила она.
Жан-Пьер подчеркнула, что вывод войск, который планируется завершить до 11 сентября, будет проходить методично и безопасно, без спешки.
"Наши потенциальные противники должны знать, что, если они атакуют нас во время вывода войск, мы будем защищать себя и своих союзников всеми средствами, которые есть у нас в распоряжении", — заключила представитель американской администрации.
Начало вывода войск ранее в четверг подтвердили и в штаб-квартире НАТО.
О полном сворачивании контингента в середине апреля объявил президент США Джо Байден.
Операция в Афганистане
США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году в ответ на террористические атаки 11 сентября.
В 2014 году Кабул, Вашингтон и Брюссель подписали соглашения о безопасности, которые позволили союзникам сохранять ограниченное военное присутствие. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
Сейчас в Афганистане находятся менее десяти тысяч военных из стран НАТО и их партнеров, в том числе 2500 американских военнослужащих. Их основная задача — обучение и подготовка афганских сил безопасности.