https://ria.ru/20210429/aeroport-1730431731.html

Липецкий аэропорт возобновил рейсы на черноморские курорты

Липецкий аэропорт возобновил рейсы на черноморские курорты

После длительного перерыва, связанного с ограничительными мерами в связи с коронавирусной инфекцией, возобновились полеты из липецкого аэропорта на черноморские РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T10:36

2021-04-29T10:36

2021-04-29T10:42

туризм

новости - туризм

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 апр – РИА Новости. После длительного перерыва, связанного с ограничительными мерами в связи с коронавирусной инфекцией, возобновились полеты из липецкого аэропорта на черноморские курорты России. Помимо Сочи и Анапы теперь пассажиры смогут летать и в Симферополь, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что черноморское направление будет работать с 28 апреля по 30 сентября. По средам и воскресеньям можно будет улететь в Сочи, по понедельникам и четвергам – в Симферополь, по четвергам и субботам – в Анапу. "Аэропорт на 100 процентов готов к приему межрегиональных рейсов. И технические условия, и квалификация специалистов – всё соответствует требованиям", - отметил глава региона..Кроме южного направления из Липецка можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Минеральные воды. По словам губернатора, работа над расширением реографии полетов ведется постоянно, так как региональный аэропорт является не просто визитной карточкой региона, но и важным стратегическим пунктом из-за присутствия в регионе большого количества иностранных инвесторов и особой экономической зоной федерального уровня "Липецк".

https://ria.ru/20210423/blagoustroystvo-1729583404.html

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