У Абызова не подтвердили коронавирус
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Проведенные бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову тесты на COVID-19 не подтвердили наличие заболевания, рассказала РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.
"Температура и иные показатели в норме, Роспотребнадзор не выявил коронавирусную инфекцию по результатам проведенных тестов", - сказала правозащитница.
При этом она добавила, что Абызов настаивает на том, что его не должны были допускать к участию в судебном заседании из-за болезни.
"У изолятора есть обязанность доставить его в судебное заседание. Это требование суда, и не выполнить его изолятор не может. По объективным показателям (результаты ПЦР-теста, температура, давление и прочее) физическое состояние Абызова позволяло ему участвовать в заседании", - добавила Дружинина.
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Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.