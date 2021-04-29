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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210429/abyzov-1730466589.html
У Абызова не подтвердили коронавирус
У Абызова не подтвердили коронавирус
Проведенные бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову тесты на COVID-19 не подтвердили наличие заболевания, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T13:02
2021-04-29T13:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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михаил абызов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Проведенные бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову тесты на COVID-19 не подтвердили наличие заболевания, рассказала РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина."Температура и иные показатели в норме, Роспотребнадзор не выявил коронавирусную инфекцию по результатам проведенных тестов", - сказала правозащитница.При этом она добавила, что Абызов настаивает на том, что его не должны были допускать к участию в судебном заседании из-за болезни."У изолятора есть обязанность доставить его в судебное заседание. Это требование суда, и не выполнить его изолятор не может. По объективным показателям (результаты ПЦР-теста, температура, давление и прочее) физическое состояние Абызова позволяло ему участвовать в заседании", - добавила Дружинина.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.
https://ria.ru/20210427/abyzov-1730174775.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, михаил абызов, москва, общество

У Абызова не подтвердили коронавирус

13:02 29.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Проведенные бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову тесты на COVID-19 не подтвердили наличие заболевания, рассказала РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.
"Температура и иные показатели в норме, Роспотребнадзор не выявил коронавирусную инфекцию по результатам проведенных тестов", - сказала правозащитница.
При этом она добавила, что Абызов настаивает на том, что его не должны были допускать к участию в судебном заседании из-за болезни.
"У изолятора есть обязанность доставить его в судебное заседание. Это требование суда, и не выполнить его изолятор не может. По объективным показателям (результаты ПЦР-теста, температура, давление и прочее) физическое состояние Абызова позволяло ему участвовать в заседании", - добавила Дружинина.
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Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Генеральная прокуратура РФМихаил АбызовМоскваОбщество
 
 
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