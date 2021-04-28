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На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T02:07
2021-04-28T02:07
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.Эпицентр находился на глубине 43 километра в акватории Тихого океана в 203 километрах от села Мильково.В региональном управлении МЧС сообщили, что местные жители подземные толчки не ощутили.
https://ria.ru/20210424/zemletryasenie-1729733402.html
камчатский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

02:07 28.04.2021
 
© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Depositphotos / albund
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр находился на глубине 43 километра в акватории Тихого океана в 203 километрах от села Мильково.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 04:19
В районе Королевства Тонга произошло сильное землетрясение
В региональном управлении МЧС сообщили, что местные жители подземные толчки не ощутили.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
 
 
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