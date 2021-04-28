https://ria.ru/20210428/zemletryasenie-1730234512.html

На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T02:07

2021-04-28T02:07

2021-04-28T02:07

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.Эпицентр находился на глубине 43 километра в акватории Тихого океана в 203 километрах от села Мильково.В региональном управлении МЧС сообщили, что местные жители подземные толчки не ощутили.

https://ria.ru/20210424/zemletryasenie-1729733402.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия