https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730302201.html

В Кремле слова Зеленского о желании мира назвали прекрасной декларацией

В Кремле слова Зеленского о желании мира назвали прекрасной декларацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прекрасной декларацией слова президента Украины Владимира Зеленского о желании мира с Россией, отметив, что... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:16

2021-04-28T13:16

2021-04-28T13:16

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прекрасной декларацией слова президента Украины Владимира Зеленского о желании мира с Россией, отметив, что Россия и Украина никогда не воевали, мира надо добиваться в Донбассе.Журналисты спросили Пескова про слова Зеленского о том, что он хочет обсуждать с Владимиром Путиным мир."Безусловно, это прекрасная декларация, и, конечно, устремление к миру, оно всемерно может и должно поддерживаться, но дело в том, что, если я правильно понимаю, Украина с Россией, слава богу, никогда не воевали, и речь должна идти, наверное, не о мире между Украиной и Россией, хотя Украина изрядно испортила наши двусторонние отношения. Ну, по всей видимости такая политическая воля превалирует в Киеве", - сказал Песков.Он отметил, что мира нужно добиваться на территории самой Украины, чтобы помочь этому процессу, Россия принимает участие в минской четверке.Отвечая на вопрос, исключается ли обсуждение вопроса Донбасса в случае гипотетической встречи, Песков отметил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой, потому что Москва не является стороной этого конфликта."И об этом достаточно прямо заявил президент России Владимир Путин", - уточнил Песков.В ответ на вопрос о том, что делать, если в Киеве другое мнение по этому поводу, Песков отметил, что надо искать точки соприкосновения, так как в любом случае президент РФ неоднократно заявлял о готовности идти на диалог и искать решение именно рамках диалога."И также президент все время говорил о необходимости выполнения ранее взятых на себя обязательств всеми сторонами без исключения", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730276098.html

https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730283312.html

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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, москва, киев, в мире