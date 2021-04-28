https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730283312.html

В Раде прокомментировали заявление Зеленского о "нормандском формате"

В Раде прокомментировали заявление Зеленского о "нормандском формате"

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном расширении "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе не будет иметь никакого конкретного РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:53

2021-04-28T11:53

2021-04-28T11:53

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

юрий бойко

верховная рада украины

владимир зеленский

херсонская область

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596068655_0:189:2763:1743_1920x0_80_0_0_9af0c741644070511efd9ce008500829.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном расширении "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе не будет иметь никакого конкретного продолжения, так как оно не было согласовано с другими странами-участниками переговорного процесса, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.Ранее Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам Зеленского, "может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками"."Прежде чем делать такие заявления, нужно было пообщаться со странами-членами "нормандского формата" и спросить, согласны ли они. В частности, Германия, Франция и Российская Федерация, которые принимают участие в "нормандском формате". Какая их позиция? Я уверен, что это заявление не было согласовано с членами "нормандского формата" и останется просто заявлением: никакого конкретного продолжения не будет", - сказал Бойко в кулуарах Верховной рады в среду, трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний" в YouTube.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20210426/format-1729995095.html

https://ria.ru/20210407/ryabkov-1727119715.html

россия

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, юрий бойко, верховная рада украины, владимир зеленский, херсонская область , украина, в мире