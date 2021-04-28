Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730283312.html
В Раде прокомментировали заявление Зеленского о "нормандском формате"
В Раде прокомментировали заявление Зеленского о "нормандском формате"
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном расширении "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе не будет иметь никакого конкретного РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:53
2021-04-28T11:53
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
юрий бойко
верховная рада украины
владимир зеленский
херсонская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596068655_0:189:2763:1743_1920x0_80_0_0_9af0c741644070511efd9ce008500829.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном расширении "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе не будет иметь никакого конкретного продолжения, так как оно не было согласовано с другими странами-участниками переговорного процесса, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.Ранее Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам Зеленского, "может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками"."Прежде чем делать такие заявления, нужно было пообщаться со странами-членами "нормандского формата" и спросить, согласны ли они. В частности, Германия, Франция и Российская Федерация, которые принимают участие в "нормандском формате". Какая их позиция? Я уверен, что это заявление не было согласовано с членами "нормандского формата" и останется просто заявлением: никакого конкретного продолжения не будет", - сказал Бойко в кулуарах Верховной рады в среду, трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний" в YouTube.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20210426/format-1729995095.html
https://ria.ru/20210407/ryabkov-1727119715.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596068655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adbdc25fa465a4dd931cea020e0e3c45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, оппозиционная платформа - за жизнь, юрий бойко, верховная рада украины, владимир зеленский, херсонская область , украина, в мире

В Раде прокомментировали заявление Зеленского о "нормандском формате"

11:53 28.04.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном расширении "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе не будет иметь никакого конкретного продолжения, так как оно не было согласовано с другими странами-участниками переговорного процесса, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
Ранее Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам Зеленского, "может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками".
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 15:02
Косачев прокомментировал предложение Зеленского по "нормандскому формату"
"Прежде чем делать такие заявления, нужно было пообщаться со странами-членами "нормандского формата" и спросить, согласны ли они. В частности, Германия, Франция и Российская Федерация, которые принимают участие в "нормандском формате". Какая их позиция? Я уверен, что это заявление не было согласовано с членами "нормандского формата" и останется просто заявлением: никакого конкретного продолжения не будет", - сказал Бойко в кулуарах Верховной рады в среду, трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний" в YouTube.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 05:13
Рябков оценил перспективу присоединения США к "нормандскому формату"
 
РоссияОппозиционная платформа - За жизньЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийХерсонская областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Фирма Гебрева заявила об искажении фактов прокуратурой Болгарии
04:14Байден заявил, что США не стремяться к эскалации с Россией
04:11Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
04:09Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
Лента новостейМолния