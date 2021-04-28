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Шоубиз
https://ria.ru/20210428/zavorotnyuk-1730320955.html
"Ты страшная": дочь Заворотнюк рассказала, как затравила обидчицу
"Ты страшная": дочь Заворотнюк рассказала, как затравила обидчицу
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк разместила в Instagram пост, в котором рассказала, как однажды затравила в соцсети свою обидчицу. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T22:34
2021-04-28T22:37
интернет
шоубиз
анна заворотнюк
шоу-бизнес
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анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк разместила в Instagram пост, в котором рассказала, как однажды затравила в соцсети свою обидчицу. По словам Анны, несколько месяцев назад ей ежедневно писала такие сообщения пожилая женщина. Однажды, устав от постоянного хейта, девушка не выдержала и проучила обидчицу.Через несколько часов женщина обратилась с просьбой удалить публикацию, поскольку на ее странице подписчики Заворотнюк устроили травлю."Я зашла к ней и увидела, что вы (имея в виду пользователей. — Прим. ред.) начали писать ей то же самое, что она писала и мне в комментариях. За это я была вам очень благодарна, так как вы дали ей понять, что я чувствую. Она извинилась", — рассказала модель.При этом Анна Заворотнюк уточнила, что у нее "возникло противное ощущение" – из-за того, что она "своими руками кого-то травит". В комментариях фолловеры поддержали дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" и написали, чтобы она больше никого не слушала. "Вы очень красивая", "Да, злые люди есть, к сожалению. Главное – от них абстрагироваться", — обратились к Анне пользователи.
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интернет, анна заворотнюк, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк

"Ты страшная": дочь Заворотнюк рассказала, как затравила обидчицу

22:34 28.04.2021 (обновлено: 22:37 28.04.2021)
 
© Фото : @anna_zavorotnyu/InstagramАнна Заворотнюк
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : @anna_zavorotnyu/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк разместила в Instagram пост, в котором рассказала, как однажды затравила в соцсети свою обидчицу.

"Ты скелет". "Ты страшная". Подобные послания периодически прилетают мне в Директ", — призналась блогер и модель Анна Заворотнюк.

По словам Анны, несколько месяцев назад ей ежедневно писала такие сообщения пожилая женщина. Однажды, устав от постоянного хейта, девушка не выдержала и проучила обидчицу.

"Я делаю скриншот ее монолога, состоящего из оскорбительных сообщений, и выкладываю к себе в сторис, не замазывая ее ник в Instagram. И просто забываю о телефоне на какое-то время", — поделилась историей Анна.

Через несколько часов женщина обратилась с просьбой удалить публикацию, поскольку на ее странице подписчики Заворотнюк устроили травлю.
"Я зашла к ней и увидела, что вы (имея в виду пользователей. — Прим. ред.) начали писать ей то же самое, что она писала и мне в комментариях. За это я была вам очень благодарна, так как вы дали ей понять, что я чувствую. Она извинилась", — рассказала модель.
При этом Анна Заворотнюк уточнила, что у нее "возникло противное ощущение" – из-за того, что она "своими руками кого-то травит".

"После этого случая я больше так не делала", — добавила она.

В комментариях фолловеры поддержали дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" и написали, чтобы она больше никого не слушала. "Вы очень красивая", "Да, злые люди есть, к сожалению. Главное – от них абстрагироваться", — обратились к Анне пользователи.
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