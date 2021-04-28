https://ria.ru/20210428/zavorotnyuk-1730320955.html

"Ты страшная": дочь Заворотнюк рассказала, как затравила обидчицу

"Ты страшная": дочь Заворотнюк рассказала, как затравила обидчицу

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк разместила в Instagram пост, в котором рассказала, как однажды затравила в соцсети свою обидчицу. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T22:34

2021-04-28T22:34

2021-04-28T22:37

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анна заворотнюк

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анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк разместила в Instagram пост, в котором рассказала, как однажды затравила в соцсети свою обидчицу. По словам Анны, несколько месяцев назад ей ежедневно писала такие сообщения пожилая женщина. Однажды, устав от постоянного хейта, девушка не выдержала и проучила обидчицу.Через несколько часов женщина обратилась с просьбой удалить публикацию, поскольку на ее странице подписчики Заворотнюк устроили травлю."Я зашла к ней и увидела, что вы (имея в виду пользователей. — Прим. ред.) начали писать ей то же самое, что она писала и мне в комментариях. За это я была вам очень благодарна, так как вы дали ей понять, что я чувствую. Она извинилась", — рассказала модель.При этом Анна Заворотнюк уточнила, что у нее "возникло противное ощущение" – из-за того, что она "своими руками кого-то травит". В комментариях фолловеры поддержали дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" и написали, чтобы она больше никого не слушала. "Вы очень красивая", "Да, злые люди есть, к сожалению. Главное – от них абстрагироваться", — обратились к Анне пользователи.

https://ria.ru/20210220/zavorotnyuk-1598333939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, анна заворотнюк, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия заворотнюк