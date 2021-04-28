https://ria.ru/20210428/zarplata-1730240928.html

Гендиректор якутской компании год не платил зарплату работникам

Гендиректор якутской компании год не платил зарплату работникам

Гендиректора компании задержали в Якутске за долги по зарплате работникам на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает старший помощник руководителя СУ СК... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T07:32

2021-04-28T07:32

2021-04-28T07:32

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Гендиректора компании задержали в Якутске за долги по зарплате работникам на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.Отмечается, что в среду следователем в городе Якутске задержан генеральный директор АО "Сахапроект" Аркадий Габышев. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.В прошлом году гендиректор признал вину и принял обязательства погасить задолженность. В связи с этим ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако мужчина не принял никаких мер, чтобы рассчитаться с работниками. Кроме того, предварительным следствием установлено, что он активно уклоняется от выплаты заработной платы."28 апреля 2021 года при содействии ОМОН Росгвардии Габышев задержан следователем СКР, ему предъявлено обвинение, готовятся документы об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователем с санкции суда наложены аресты на автомобиль Lexus GX 460, на счета акционерного общества "Сахапроект" и другие подчиненные ему организации", - рассказала Дворецкая.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210422/zarplaty-1729410301.html

https://ria.ru/20210415/podmoskove-1728379274.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, происшествия