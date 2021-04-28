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Гендиректор якутской компании год не платил зарплату работникам
Гендиректор якутской компании год не платил зарплату работникам
Гендиректора компании задержали в Якутске за долги по зарплате работникам на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает старший помощник руководителя СУ СК... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T07:32
2021-04-28T07:32
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Гендиректора компании задержали в Якутске за долги по зарплате работникам на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.Отмечается, что в среду следователем в городе Якутске задержан генеральный директор АО "Сахапроект" Аркадий Габышев. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.В прошлом году гендиректор признал вину и принял обязательства погасить задолженность. В связи с этим ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако мужчина не принял никаких мер, чтобы рассчитаться с работниками. Кроме того, предварительным следствием установлено, что он активно уклоняется от выплаты заработной платы."28 апреля 2021 года при содействии ОМОН Росгвардии Габышев задержан следователем СКР, ему предъявлено обвинение, готовятся документы об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователем с санкции суда наложены аресты на автомобиль Lexus GX 460, на счета акционерного общества "Сахапроект" и другие подчиненные ему организации", - рассказала Дворецкая.Расследование уголовного дела продолжается.
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якутск, происшествия

Гендиректор якутской компании год не платил зарплату работникам

07:32 28.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Гендиректора компании задержали в Якутске за долги по зарплате работникам на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
Отмечается, что в среду следователем в городе Якутске задержан генеральный директор АО "Сахапроект" Аркадий Габышев. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
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"Как установлено в ходе предварительного расследования <…>, зная о наличии на расчетных счетах денежных средств, в период с ноября 2019 по октябрь 2020 года он не выплатил заработную плату восьми работникам. Общая сумма задолженности составила около 1 миллиона 70 тысяч рублей", - рассказала Дворецкая.
В прошлом году гендиректор признал вину и принял обязательства погасить задолженность. В связи с этим ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако мужчина не принял никаких мер, чтобы рассчитаться с работниками. Кроме того, предварительным следствием установлено, что он активно уклоняется от выплаты заработной платы.
"28 апреля 2021 года при содействии ОМОН Росгвардии Габышев задержан следователем СКР, ему предъявлено обвинение, готовятся документы об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователем с санкции суда наложены аресты на автомобиль Lexus GX 460, на счета акционерного общества "Сахапроект" и другие подчиненные ему организации", - рассказала Дворецкая.
Расследование уголовного дела продолжается.
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