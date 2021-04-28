https://ria.ru/20210428/yazyk-1730285050.html
Миронов предложил отказаться от второго иностранного языка в школах
Миронов предложил отказаться от второго иностранного языка в школах
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов считает, что освоение в российских школах второго иностранного языка "создаёт массу трудностей", и РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:59
2021-04-28T11:59
2021-04-28T11:59
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
образование - общество
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов считает, что освоение в российских школах второго иностранного языка "создаёт массу трудностей", и предлагает отказаться от его изучения, добавив один час к изучению основного языка, сообщает в среду пресс-служба партии."Освоение в школах второго иностранного языка создаёт массу трудностей. Далеко не в каждой школе для этого найдутся учителя, а если дети не справляются или не успевают, то вместо второго иностранного лучше добавить ещё один час к основному языку", - отметил Миронов, которого цитирует пресс-служба.По его словам, о проблемах с изучением второго языка говорят и российские СМИ. Так, например, в ходе исследования мнения читателей на сайте "Российской газеты" выяснилось, что более 66% участников недовольны качеством преподавания второго иностранного языка, подчеркнул Миронов."Более 62 процентов участников опроса считают, что второй иняз большинству учеников абсолютно не нужен. По мнению участников опроса, найдётся не так много учителей, которые скажут, что в этом предмете есть хоть какой-то смысл", - рассказал Миронов. Он добавил, что "чиновникам Минпросвещения стоит прислушаться к мнению участников опроса".Исследование проводилось среди посетителей сайта РГ, число которых не указано, и было опубликовано в статье 18 апреля.
https://ria.ru/20210426/mishustin-1729972018.html
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РИА Новости
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партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, образование - общество
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости.
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду
" Сергей Миронов
считает, что освоение в российских школах второго иностранного языка "создаёт массу трудностей", и предлагает отказаться от его изучения, добавив один час к изучению основного языка, сообщает в среду пресс-служба партии.
"Освоение в школах второго иностранного языка создаёт массу трудностей. Далеко не в каждой школе для этого найдутся учителя, а если дети не справляются или не успевают, то вместо второго иностранного лучше добавить ещё один час к основному языку", - отметил Миронов, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, о проблемах с изучением второго языка говорят и российские СМИ. Так, например, в ходе исследования мнения читателей на сайте "Российской газеты" выяснилось, что более 66% участников недовольны качеством преподавания второго иностранного языка, подчеркнул Миронов.
"Более 62 процентов участников опроса считают, что второй иняз большинству учеников абсолютно не нужен. По мнению участников опроса, найдётся не так много учителей, которые скажут, что в этом предмете есть хоть какой-то смысл", - рассказал Миронов. Он добавил, что "чиновникам Минпросвещения стоит прислушаться к мнению участников опроса".
Исследование проводилось среди посетителей сайта РГ, число которых не указано, и было опубликовано в статье 18 апреля.