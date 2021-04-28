Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/yazyk-1730285050.html
Миронов предложил отказаться от второго иностранного языка в школах
Миронов предложил отказаться от второго иностранного языка в школах
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов считает, что освоение в российских школах второго иностранного языка "создаёт массу трудностей", и РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:59
2021-04-28T11:59
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов считает, что освоение в российских школах второго иностранного языка "создаёт массу трудностей", и предлагает отказаться от его изучения, добавив один час к изучению основного языка, сообщает в среду пресс-служба партии."Освоение в школах второго иностранного языка создаёт массу трудностей. Далеко не в каждой школе для этого найдутся учителя, а если дети не справляются или не успевают, то вместо второго иностранного лучше добавить ещё один час к основному языку", - отметил Миронов, которого цитирует пресс-служба.По его словам, о проблемах с изучением второго языка говорят и российские СМИ. Так, например, в ходе исследования мнения читателей на сайте "Российской газеты" выяснилось, что более 66% участников недовольны качеством преподавания второго иностранного языка, подчеркнул Миронов."Более 62 процентов участников опроса считают, что второй иняз большинству учеников абсолютно не нужен. По мнению участников опроса, найдётся не так много учителей, которые скажут, что в этом предмете есть хоть какой-то смысл", - рассказал Миронов. Он добавил, что "чиновникам Минпросвещения стоит прислушаться к мнению участников опроса".Исследование проводилось среди посетителей сайта РГ, число которых не указано, и было опубликовано в статье 18 апреля.
https://ria.ru/20210426/mishustin-1729972018.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, образование - общество

Миронов предложил отказаться от второго иностранного языка в школах

11:59 28.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов считает, что освоение в российских школах второго иностранного языка "создаёт массу трудностей", и предлагает отказаться от его изучения, добавив один час к изучению основного языка, сообщает в среду пресс-служба партии.
"Освоение в школах второго иностранного языка создаёт массу трудностей. Далеко не в каждой школе для этого найдутся учителя, а если дети не справляются или не успевают, то вместо второго иностранного лучше добавить ещё один час к основному языку", - отметил Миронов, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, о проблемах с изучением второго языка говорят и российские СМИ. Так, например, в ходе исследования мнения читателей на сайте "Российской газеты" выяснилось, что более 66% участников недовольны качеством преподавания второго иностранного языка, подчеркнул Миронов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 13:16
Мишустин призвал ликвидировать трехсменку в школах
"Более 62 процентов участников опроса считают, что второй иняз большинству учеников абсолютно не нужен. По мнению участников опроса, найдётся не так много учителей, которые скажут, что в этом предмете есть хоть какой-то смысл", - рассказал Миронов. Он добавил, что "чиновникам Минпросвещения стоит прислушаться к мнению участников опроса".
Исследование проводилось среди посетителей сайта РГ, число которых не указано, и было опубликовано в статье 18 апреля.
 
Партия "Справедливая Россия - за правду"Сергей МироновОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Фирма Гебрева заявила об искажении фактов прокуратурой Болгарии
04:14Байден заявил, что США не стремяться к эскалации с Россией
04:11Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
04:09Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
Лента новостейМолния