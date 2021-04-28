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Лавров высказался о проблеме русского языка на Украине
Лавров высказался о проблеме русского языка на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что президент Украины Владимир Зеленский живет в закрытом мире, поскольку говорит об отсутствии... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:27
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сергей лавров
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что президент Украины Владимир Зеленский живет в закрытом мире, поскольку говорит об отсутствии языковой и церковной проблем на Украине.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но выразил готовность обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Вы знаете, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует", - сказал Лавров в интервью РИА Новости."Может быть, ему вообще ничего не докладывают, тогда он живет в каком-то закрытом мире", - добавил министр.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210404/ukraina-1604206380.html
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сергей лавров, владимир зеленский, украина

Лавров высказался о проблеме русского языка на Украине

10:27 28.04.2021 (обновлено: 10:59 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Гуйлине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что президент Украины Владимир Зеленский живет в закрытом мире, поскольку говорит об отсутствии языковой и церковной проблем на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но выразил готовность обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 21:48
В Киеве заявили о существовании "украинского русского" языка
"Вы знаете, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует", - сказал Лавров в интервью РИА Новости.
"Может быть, ему вообще ничего не докладывают, тогда он живет в каком-то закрытом мире", - добавил министр.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
Сергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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