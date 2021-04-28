https://ria.ru/20210428/yazyk-1730261635.html

Лавров высказался о проблеме русского языка на Украине

Лавров высказался о проблеме русского языка на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что президент Украины Владимир Зеленский живет в закрытом мире, поскольку говорит об отсутствии... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:27

2021-04-28T10:27

2021-04-28T10:59

сергей лавров

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602426452_0:60:3034:1766_1920x0_80_0_0_714952f16381ddb53325246b75c4d074.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что президент Украины Владимир Зеленский живет в закрытом мире, поскольку говорит об отсутствии языковой и церковной проблем на Украине.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но выразил готовность обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Вы знаете, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует", - сказал Лавров в интервью РИА Новости."Может быть, ему вообще ничего не докладывают, тогда он живет в каком-то закрытом мире", - добавил министр.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210404/ukraina-1604206380.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, владимир зеленский, украина