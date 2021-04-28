https://ria.ru/20210428/yazyk-1730261635.html
Лавров высказался о проблеме русского языка на Украине
Лавров высказался о проблеме русского языка на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что президент Украины Владимир Зеленский живет в закрытом мире, поскольку говорит об отсутствии... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:27
2021-04-28T10:27
2021-04-28T10:59
сергей лавров
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602426452_0:60:3034:1766_1920x0_80_0_0_714952f16381ddb53325246b75c4d074.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что президент Украины Владимир Зеленский живет в закрытом мире, поскольку говорит об отсутствии языковой и церковной проблем на Украине.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но выразил готовность обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Вы знаете, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует", - сказал Лавров в интервью РИА Новости."Может быть, ему вообще ничего не докладывают, тогда он живет в каком-то закрытом мире", - добавил министр.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
https://ria.ru/20210404/ukraina-1604206380.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602426452_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_7630127f252dab5760242057338c158d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, владимир зеленский, украина