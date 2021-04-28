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Для подмосковных инвалидов боевых действий доступна выплата на Госуслугах

Для подмосковных инвалидов боевых действий доступна выплата на Госуслугах

На подмосковном портале Госуслуг теперь доступна электронная услуга для назначения ежегодных выплат инвалидам боевых действий, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T16:03

2021-04-28T16:03

2021-04-28T16:04

нижегородская область

ирина фаевская

афганистан

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На подмосковном портале Госуслуг теперь доступна электронная услуга для назначения ежегодных выплат инвалидам боевых действий, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.Отмечается, что ранее для получения услуги инвалидам нужно было ежегодно лично обращаться в МФЦ или соцзащиту по месту жительства, собирать и приносить все необходимые документы.В пресс-службе рассказали, что услуга доступна в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь" – "Назначение ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий, имеющим место жительства в Московской области". Для подачи заявления нужно приложить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о праве на льготы или удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение инвалида о праве на льготы, свидетельство о болезни (справку о ранении - ред.), подтверждающее получение военной травмы при участии в боевых действиях. Услуга предоставляется бесплатно, решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет Госуслуг в течение 10 рабочих дней."Услугу могут получить жители Подмосковья – инвалиды боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан, 1 группы инвалидности, полученной вследствие военной травмы в период, установленный действующим законодательством. Размер ежегодной денежной выплаты составляет 100 тысяч рублей", – добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210427/detsady-1730134730.html

афганистан

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, афганистан, московская область (подмосковье), общество