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Нижегородская область
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Для подмосковных инвалидов боевых действий доступна выплата на Госуслугах
Для подмосковных инвалидов боевых действий доступна выплата на Госуслугах
На подмосковном портале Госуслуг теперь доступна электронная услуга для назначения ежегодных выплат инвалидам боевых действий, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:03
2021-04-28T16:04
нижегородская область
ирина фаевская
афганистан
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На подмосковном портале Госуслуг теперь доступна электронная услуга для назначения ежегодных выплат инвалидам боевых действий, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.Отмечается, что ранее для получения услуги инвалидам нужно было ежегодно лично обращаться в МФЦ или соцзащиту по месту жительства, собирать и приносить все необходимые документы.В пресс-службе рассказали, что услуга доступна в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь" – "Назначение ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий, имеющим место жительства в Московской области". Для подачи заявления нужно приложить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о праве на льготы или удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение инвалида о праве на льготы, свидетельство о болезни (справку о ранении - ред.), подтверждающее получение военной травмы при участии в боевых действиях. Услуга предоставляется бесплатно, решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет Госуслуг в течение 10 рабочих дней."Услугу могут получить жители Подмосковья – инвалиды боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан, 1 группы инвалидности, полученной вследствие военной травмы в период, установленный действующим законодательством. Размер ежегодной денежной выплаты составляет 100 тысяч рублей", – добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.
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ирина фаевская, афганистан, московская область (подмосковье), общество

Для подмосковных инвалидов боевых действий доступна выплата на Госуслугах

16:03 28.04.2021 (обновлено: 16:04 28.04.2021)
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На подмосковном портале Госуслуг теперь доступна электронная услуга для назначения ежегодных выплат инвалидам боевых действий, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"На региональном портале госуслуг доступна новая электронная услуга по назначению ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий. Теперь услугу данной категории граждан можно получить, не выходя из дома", – сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что ранее для получения услуги инвалидам нужно было ежегодно лично обращаться в МФЦ или соцзащиту по месту жительства, собирать и приносить все необходимые документы.
"Перевод новой услуги в "цифру" – возможность сделать жизнь людей легче. Получение положенных жителям льгот должно быть удобным и доступным… Теперь инвалиды, которые имеют право на льготы, могут оформить денежные выплаты без очередей и посещения инстанций, на региональном портале госуслуг", – подчеркнул Рымар.
В пресс-службе рассказали, что услуга доступна в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь" – "Назначение ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий, имеющим место жительства в Московской области". Для подачи заявления нужно приложить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о праве на льготы или удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение инвалида о праве на льготы, свидетельство о болезни (справку о ранении - ред.), подтверждающее получение военной травмы при участии в боевых действиях. Услуга предоставляется бесплатно, решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет Госуслуг в течение 10 рабочих дней.
"Услугу могут получить жители Подмосковья – инвалиды боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан, 1 группы инвалидности, полученной вследствие военной травмы в период, установленный действующим законодательством. Размер ежегодной денежной выплаты составляет 100 тысяч рублей", – добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.
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Нижегородская областьИрина ФаевскаяАфганистанМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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