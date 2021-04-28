Для подмосковных инвалидов боевых действий доступна выплата на Госуслугах
16:03 28.04.2021 (обновлено: 16:04 28.04.2021)
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. На подмосковном портале Госуслуг теперь доступна электронная услуга для назначения ежегодных выплат инвалидам боевых действий, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"На региональном портале госуслуг доступна новая электронная услуга по назначению ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий. Теперь услугу данной категории граждан можно получить, не выходя из дома", – сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что ранее для получения услуги инвалидам нужно было ежегодно лично обращаться в МФЦ или соцзащиту по месту жительства, собирать и приносить все необходимые документы.
"Перевод новой услуги в "цифру" – возможность сделать жизнь людей легче. Получение положенных жителям льгот должно быть удобным и доступным… Теперь инвалиды, которые имеют право на льготы, могут оформить денежные выплаты без очередей и посещения инстанций, на региональном портале госуслуг", – подчеркнул Рымар.
В пресс-службе рассказали, что услуга доступна в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь" – "Назначение ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий, имеющим место жительства в Московской области". Для подачи заявления нужно приложить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о праве на льготы или удостоверение ветерана боевых действий, удостоверение инвалида о праве на льготы, свидетельство о болезни (справку о ранении - ред.), подтверждающее получение военной травмы при участии в боевых действиях. Услуга предоставляется бесплатно, решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет Госуслуг в течение 10 рабочих дней.
"Услугу могут получить жители Подмосковья – инвалиды боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан, 1 группы инвалидности, полученной вследствие военной травмы в период, установленный действующим законодательством. Размер ежегодной денежной выплаты составляет 100 тысяч рублей", – добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, слова которой приводятся в сообщении.