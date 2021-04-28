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Семьи с детьми в Липецкой области получат выплаты раньше срока
Семьи с детьми в Липецкой области получат выплаты раньше срока
Выплаты липецким семьям с детьми поступят до 1 мая, сообщил глава региона Игорь Артамонов РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:47
2021-04-28T11:47
2021-04-28T11:47
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Выплаты липецким семьям с детьми поступят до 1 мая, сообщил глава региона Игорь АртамоновПо его словам, решение о выплатах принято в связи с объявленными продолжительными выходными – с 1 по 10 мая включительно. Раньше срока пособия получат, прежде всего, семьи с детьми, получающие выплаты по линии социальной защиты до 10 числа каждого месяца. Важно, чтобы предстоящие праздничные дни для них не были омрачены ожиданием поступления средств на счёт.Артамонов отметил, что особый порядок выплат коснётся родителей, получающих ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Те из них, кто не подавал заявление на перерасчет после 31 марта 2021 года, получат её в прежнем размере также до конца апреля. Гражданам, которые отправили документы на перерасчёт соответствующего пособия по новым правилам и уже получили решение по выплате, деньги поступят на счета в первой декаде мая. Это обусловлено тем, что региональный закон, регулирующий предоставление выплаты в дифференцированном размере в зависимости от доходов малообеспеченной семьи, вступит в силу только 1 мая.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости
. Выплаты липецким семьям с детьми поступят до 1 мая, сообщил глава региона Игорь Артамонов
По его словам, решение о выплатах принято в связи с объявленными продолжительными выходными – с 1 по 10 мая включительно. Раньше срока пособия получат, прежде всего, семьи с детьми, получающие выплаты по линии социальной защиты до 10 числа каждого месяца. Важно, чтобы предстоящие праздничные дни для них не были омрачены ожиданием поступления средств на счёт.
Артамонов отметил, что особый порядок выплат коснётся родителей, получающих ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Те из них, кто не подавал заявление на перерасчет после 31 марта 2021 года, получат её в прежнем размере также до конца апреля. Гражданам, которые отправили документы на перерасчёт соответствующего пособия по новым правилам и уже получили решение по выплате, деньги поступят на счета в первой декаде мая. Это обусловлено тем, что региональный закон, регулирующий предоставление выплаты в дифференцированном размере в зависимости от доходов малообеспеченной семьи, вступит в силу только 1 мая.
"Меры социальной поддержки населения в Липецкой области реализуются в полном объёме. Региональная власть стремится помочь каждой семье", – отметил Артамонов.