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Вологодское Заксобрание повысило единовременную выплату молодым педагогам
Вологодское Заксобрание повысило единовременную выплату молодым педагогам
Законодательное собрание Вологодской области поддержало законопроект, предусматривающий пятикратное повышение размеров единовременной выплаты молодым педагогам, РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:04
2021-04-28T15:04
2021-04-28T15:04
вологодская область
андрей луценко
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общество
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ВОЛОГДА, 28 апр – РИА новости. Законодательное собрание Вологодской области поддержало законопроект, предусматривающий пятикратное повышение размеров единовременной выплаты молодым педагогам, приехавшим работать на село, сообщает пресс-служба регионального парламента."Для привлечения и поддержки педагогов, работающих в сельской местности, депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, которым размер единовременной выплаты увеличивается со 100 до 500 тысяч рублей. Вместе с увеличением суммы выплаты предлагается увеличить и срок обязательного трудоустройства педагога с трёх до пяти лет, - сказал спикер областного заксобрания Андрей Луценко.Кроме того, по его словам, предложено начислять эту выплату учителям до 35 лет включительно. При этом, если учитель решит расторгнуть договор раньше положенных пяти лет работы, то он должен будет вернуть в бюджет часть средств пропорционально неотработанному периоду.В пресс-службе отметили, что закон, как ожидается, вступит в силу уже с 1 июля этого года.
https://ria.ru/20210427/lutsenko-1730156330.html
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андрей луценко, вологда, вологодская область, общество