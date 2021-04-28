Онлайн-конференция о начале приемной кампании в театральные вузы
11 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к началу приемной кампании в театральные вузы.
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Участники:
- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ;
- ректор Школы-студии МХАТ Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ;
- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института им. Б.В. Щукина Павел ЛЮБИМЦЕВ.
Ответ на вопрос, как пройдет в этом году вступительная кампания в вузы, с нетерпением ждут сотни тысяч абитуриентов и их родителей. Одними из первых определились педагоги творческих учебных заведений: там планируется провести традиционные вступительные испытания в очном режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ;
- ректор Школы-студии МХАТ Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ;
- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института им. Б.В. Щукина Павел ЛЮБИМЦЕВ.
Ответ на вопрос, как пройдет в этом году вступительная кампания в вузы, с нетерпением ждут сотни тысяч абитуриентов и их родителей. Одними из первых определились педагоги творческих учебных заведений: там планируется провести традиционные вступительные испытания в очном режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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