https://ria.ru/20210428/vuzy-1730284850.html

Онлайн-конференция о начале приемной кампании в театральные вузы

Онлайн-конференция о начале приемной кампании в театральные вузы

11 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к началу приемной кампании в театральные вузы.

2021-04-28T11:57

2021-04-28T11:57

2021-04-28T11:57

анонсы

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Задать вопросУчастники:- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ;- ректор Школы-студии МХАТ Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ;- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;- заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института им. Б.В. Щукина Павел ЛЮБИМЦЕВ.Ответ на вопрос, как пройдет в этом году вступительная кампания в вузы, с нетерпением ждут сотни тысяч абитуриентов и их родителей. Одними из первых определились педагоги творческих учебных заведений: там планируется провести традиционные вступительные испытания в очном режиме.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы