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Онлайн-конференция о начале приемной кампании в театральные вузы
Онлайн-конференция о начале приемной кампании в театральные вузы
11 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к началу приемной кампании в театральные вузы.
2021-04-28T11:57
2021-04-28T11:57
анонсы
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Задать вопросУчастники:- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ;- ректор Школы-студии МХАТ Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ;- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;- заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института им. Б.В. Щукина Павел ЛЮБИМЦЕВ.Ответ на вопрос, как пройдет в этом году вступительная кампания в вузы, с нетерпением ждут сотни тысяч абитуриентов и их родителей. Одними из первых определились педагоги творческих учебных заведений: там планируется провести традиционные вступительные испытания в очном режиме.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция о начале приемной кампании в театральные вузы

11:57 28.04.2021
 
Читать ria.ru в
11 мая в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к началу приемной кампании в театральные вузы.
Задать вопрос

Участники:
- ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова Владимир МАЛЫШЕВ;
- ректор Школы-студии МХАТ Игорь ЗОЛОТОВИЦКИЙ;
- ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис ЛЮБИМОВ;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института им. Б.В. Щукина Павел ЛЮБИМЦЕВ.

Ответ на вопрос, как пройдет в этом году вступительная кампания в вузы, с нетерпением ждут сотни тысяч абитуриентов и их родителей. Одними из первых определились педагоги творческих учебных заведений: там планируется провести традиционные вступительные испытания в очном режиме.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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