https://ria.ru/20210428/volkova-1730393793.html

Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз ЕР

Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз ЕР

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова намерена идти на праймериз партии "Единая Россия". РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T21:10

2021-04-28T21:10

2021-04-28T21:37

тату

юлия волкова

единая россия

ивановская область

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова намерена идти на праймериз партии "Единая Россия".Волкова выложила на своей странице в Instagram видео, на котором она заполняет заявление в региональном штабе в Ивановской области.В федеральном штабе партии "Единая Россия" вопрос об участии Волковой в праймериз не обсуждался, заявил агентству собеседник в ЕР.Представитель пресс-службы Ивановского регионального отделения партии подтвердила РИА Новости, что в среду Волкова подала документы на участие в праймериз. "В ближайшие дни состоится заседание оргкомитета, где рассмотрят ее кандидатуру, документы, которые необходимы для регистрации, и примут решение", - сказала собеседница.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.

https://ria.ru/20210428/butina-1730274315.html

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тату, юлия волкова, единая россия, ивановская область, политика