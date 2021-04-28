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Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз ЕР
Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз ЕР
Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова намерена идти на праймериз партии "Единая Россия". РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T21:10
2021-04-28T21:10
2021-04-28T21:37
тату
юлия волкова
единая россия
ивановская область
политика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова намерена идти на праймериз партии "Единая Россия".Волкова выложила на своей странице в Instagram видео, на котором она заполняет заявление в региональном штабе в Ивановской области.В федеральном штабе партии "Единая Россия" вопрос об участии Волковой в праймериз не обсуждался, заявил агентству собеседник в ЕР.Представитель пресс-службы Ивановского регионального отделения партии подтвердила РИА Новости, что в среду Волкова подала документы на участие в праймериз. "В ближайшие дни состоится заседание оргкомитета, где рассмотрят ее кандидатуру, документы, которые необходимы для регистрации, и примут решение", - сказала собеседница.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.
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тату, юлия волкова, единая россия, ивановская область, политика
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Бывшая солистка группы "Тату
" Юлия Волкова
намерена идти на праймериз партии "Единая Россия
".
Волкова выложила на своей странице в Instagram видео, на котором она заполняет заявление в региональном штабе в Ивановской области
.
"Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят", - написала она на своей странице.
В федеральном штабе партии "Единая Россия" вопрос об участии Волковой в праймериз не обсуждался, заявил агентству собеседник в ЕР.
Представитель пресс-службы Ивановского регионального отделения партии подтвердила РИА Новости, что в среду Волкова подала документы на участие в праймериз. "В ближайшие дни состоится заседание оргкомитета, где рассмотрят ее кандидатуру, документы, которые необходимы для регистрации, и примут решение", - сказала собеседница.
Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах.