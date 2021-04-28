Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/velikobritaniya-1730258555.html
Лавров обвинил Великобританию в попытках подорвать отношения России и ЕС
Лавров обвинил Великобританию в попытках подорвать отношения России и ЕС
Британия играет серьезную "подрывную роль" в отношениях между Россией и Европейским союзом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:13
2021-04-28T11:11
россия
сергей скрипаль
сергей лавров
евросоюз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730272616_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e421cc9e8e4c7bf96745b84cc9ec9500.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Британия играет серьезную "подрывную роль" в отношениях между Россией и Европейским союзом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."В том, что касается отношений между Россией и Европой, я думаю, как и прежде, активную, очень серьезную подрывную роль играют англичане. Они вышли из Евросоюза, но вот в этом отношении никакого снижения их активности не наблюдается. Наоборот, они стараются максимально влиять на то, какие позиции будут члены ЕС занимать по отношению к Москве", - сказал Лавров."Но, вы знаете, они посылают нам сигналы, кое-какие контакты предлагают устанавливать. То есть сами-то они не чураются общения, но других пытаются от этого отвадить. Опять же, наверное, стремление иметь монополию на эти контакты и опять доказать, что они выше многих", - добавил министр.По его словам, "здесь ничего удивительного нет". В качестве примера министр привёл историю с отравлением экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году - "судебный процесс начинается по одним лекалам, потом объявляется закрытым, поскольку для вынесения приговора необходимо ознакомление с материалами спецслужб, и вот потом объявляется приговор"."Никто этих материалов никогда не видел. Но как бы верьте нам, как Шварценеггер говорил "trust me". Но я все-таки больше сторонник Рейгана, который говорил - доверяй, но проверяй. Проверять нам не дают, просят только доверять", - добавил министр.После 2014 года, напомнил Лавров, была трагедия с крушением малайзийского Boeing над востоком Украины, после которой четыре страны - Нидерланды, Бельгия, Австрия и Украина "собрали междусобойчик, а Малайзию, чей самолет, не пригласили, а вчетвером договорились, и это уже стало известно, что любая информация из этого круга может выдаваться только на основе консенсуса"."То есть Украина, на чьей территории произошла вот эта катастрофа, получила право вето, а Малайзию позвали только через шесть месяцев. Кстати, черные ящики, которые малайзийцам отдали ополченцы, изучались в Лондоне, и пока я не припомню, чтобы они проинформировали о том, какое содержимое там было обнаружено. Потом были Скрипали, "хайли-лайкли": до сих пор никто не знает, почему они выжили, почему полицейский, который с ними работал, даже никаких симптомов не имел. Почему умерла эта женщина, а ее сожитель никак не заразился. Ну и множество вопросов", - отметил Лавров.В британском Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210322/ugroza-1602393670.html
https://ria.ru/20210415/kiberataki-1728500183.html
россия
москва
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лавров прокомментировал позицию Великобритании в отношении России и Евросоюза
Лавров прокомментировал позицию Великобритании в отношении России и Евросоюза
2021-04-28T10:13
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730272616_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_fc4162841df32b74c59f241efc7d7474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей скрипаль, сергей лавров, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, лондон, в мире

Лавров обвинил Великобританию в попытках подорвать отношения России и ЕС

10:13 28.04.2021 (обновлено: 11:11 28.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Британия играет серьезную "подрывную роль" в отношениях между Россией и Европейским союзом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В том, что касается отношений между Россией и Европой, я думаю, как и прежде, активную, очень серьезную подрывную роль играют англичане. Они вышли из Евросоюза, но вот в этом отношении никакого снижения их активности не наблюдается. Наоборот, они стараются максимально влиять на то, какие позиции будут члены ЕС занимать по отношению к Москве", - сказал Лавров.
"Но, вы знаете, они посылают нам сигналы, кое-какие контакты предлагают устанавливать. То есть сами-то они не чураются общения, но других пытаются от этого отвадить. Опять же, наверное, стремление иметь монополию на эти контакты и опять доказать, что они выше многих", - добавил министр.
По его словам, "здесь ничего удивительного нет". В качестве примера министр привёл историю с отравлением экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году - "судебный процесс начинается по одним лекалам, потом объявляется закрытым, поскольку для вынесения приговора необходимо ознакомление с материалами спецслужб, и вот потом объявляется приговор".
Отражение нападения диверсионной группы условного противника во время тренировки расчетов оперативно тактических ракетных комплексов Искандер-М гвардейской танковой армии Западного военного округа - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 20:30
Великобритания объявила Россию угрозой
"Никто этих материалов никогда не видел. Но как бы верьте нам, как Шварценеггер говорил "trust me". Но я все-таки больше сторонник Рейгана, который говорил - доверяй, но проверяй. Проверять нам не дают, просят только доверять", - добавил министр.
После 2014 года, напомнил Лавров, была трагедия с крушением малайзийского Boeing над востоком Украины, после которой четыре страны - Нидерланды, Бельгия, Австрия и Украина "собрали междусобойчик, а Малайзию, чей самолет, не пригласили, а вчетвером договорились, и это уже стало известно, что любая информация из этого круга может выдаваться только на основе консенсуса".
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 23:57
Посольство России ответило на заявления Британии о кибератаках
"То есть Украина, на чьей территории произошла вот эта катастрофа, получила право вето, а Малайзию позвали только через шесть месяцев. Кстати, черные ящики, которые малайзийцам отдали ополченцы, изучались в Лондоне, и пока я не припомню, чтобы они проинформировали о том, какое содержимое там было обнаружено. Потом были Скрипали, "хайли-лайкли": до сих пор никто не знает, почему они выжили, почему полицейский, который с ними работал, даже никаких симптомов не имел. Почему умерла эта женщина, а ее сожитель никак не заразился. Ну и множество вопросов", - отметил Лавров.
В британском Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>
 
РоссияСергей СкрипальСергей ЛавровЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваЛондонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Байден заявил, что США не стремяться к эскалации с Россией
04:11Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19
04:09Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
Лента новостейМолния