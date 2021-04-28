https://ria.ru/20210428/velikobritaniya-1730258555.html

Лавров обвинил Великобританию в попытках подорвать отношения России и ЕС

Лавров обвинил Великобританию в попытках подорвать отношения России и ЕС

Британия играет серьезную "подрывную роль" в отношениях между Россией и Европейским союзом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:13

2021-04-28T10:13

2021-04-28T11:11

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Британия играет серьезную "подрывную роль" в отношениях между Россией и Европейским союзом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."В том, что касается отношений между Россией и Европой, я думаю, как и прежде, активную, очень серьезную подрывную роль играют англичане. Они вышли из Евросоюза, но вот в этом отношении никакого снижения их активности не наблюдается. Наоборот, они стараются максимально влиять на то, какие позиции будут члены ЕС занимать по отношению к Москве", - сказал Лавров."Но, вы знаете, они посылают нам сигналы, кое-какие контакты предлагают устанавливать. То есть сами-то они не чураются общения, но других пытаются от этого отвадить. Опять же, наверное, стремление иметь монополию на эти контакты и опять доказать, что они выше многих", - добавил министр.По его словам, "здесь ничего удивительного нет". В качестве примера министр привёл историю с отравлением экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году - "судебный процесс начинается по одним лекалам, потом объявляется закрытым, поскольку для вынесения приговора необходимо ознакомление с материалами спецслужб, и вот потом объявляется приговор"."Никто этих материалов никогда не видел. Но как бы верьте нам, как Шварценеггер говорил "trust me". Но я все-таки больше сторонник Рейгана, который говорил - доверяй, но проверяй. Проверять нам не дают, просят только доверять", - добавил министр.После 2014 года, напомнил Лавров, была трагедия с крушением малайзийского Boeing над востоком Украины, после которой четыре страны - Нидерланды, Бельгия, Австрия и Украина "собрали междусобойчик, а Малайзию, чей самолет, не пригласили, а вчетвером договорились, и это уже стало известно, что любая информация из этого круга может выдаваться только на основе консенсуса"."То есть Украина, на чьей территории произошла вот эта катастрофа, получила право вето, а Малайзию позвали только через шесть месяцев. Кстати, черные ящики, которые малайзийцам отдали ополченцы, изучались в Лондоне, и пока я не припомню, чтобы они проинформировали о том, какое содержимое там было обнаружено. Потом были Скрипали, "хайли-лайкли": до сих пор никто не знает, почему они выжили, почему полицейский, который с ними работал, даже никаких симптомов не имел. Почему умерла эта женщина, а ее сожитель никак не заразился. Ну и множество вопросов", - отметил Лавров.В британском Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Читайте полный текст интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20210322/ugroza-1602393670.html

https://ria.ru/20210415/kiberataki-1728500183.html

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Лавров прокомментировал позицию Великобритании в отношении России и Евросоюза Лавров прокомментировал позицию Великобритании в отношении России и Евросоюза 2021-04-28T10:13 true PT1M10S

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россия, сергей скрипаль, сергей лавров, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, лондон, в мире