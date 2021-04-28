https://ria.ru/20210428/uzurpatsiya-1730385793.html

Генпрокуратура Молдавии отказалась открывать дело об узурпации власти

Генпрокуратура Молдавии отказалась открывать дело об узурпации власти

Генеральная прокуратура Молдавии не нашла оснований для открытия дела по факту узурпации власти, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T19:32

2021-04-28T19:32

2021-04-28T19:32

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 28 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии не нашла оснований для открытия дела по факту узурпации власти, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Конституционный суд (КС) Молдавии 15 апреля голосами трех судей признал право президента Майи Санду на роспуск парламента. Парламент страны в пятницу принял декларацию, в котором не согласился с решением КС, обвинив судей в узурпации власти. В ответ на это депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" обратились в генпрокуратуру с требованием завести уголовное дело по факту узурпации власти группой лиц во главе с экс-президентом Игорем Додоном."Постановлением от 28 апреля 2021 года генеральный прокурор постановил отказать в возбуждении уголовного дела по следующим соображениям: обращение депутатов не соответствует требованиям к форме и содержанию акта уведомления о преступлениях, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом, с точки зрения материального права фактические обстоятельства, на которые ссылаются заявители, объективно не приводят к обоснованному подозрению в совершении заявленных правонарушений или других правонарушений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.Несмотря на несогласие парламента с решением КС, президент Молдавии Майя Санду в среду подписала указ о роспуске законодательного органа и проведении досрочных выборов 11 июля.

https://ria.ru/20210428/chp-1730369072.html

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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире