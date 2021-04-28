Генпрокуратура Молдавии отказалась открывать дело об узурпации власти
© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду
КИШИНЕВ, 28 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии не нашла оснований для открытия дела по факту узурпации власти, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Конституционный суд (КС) Молдавии 15 апреля голосами трех судей признал право президента Майи Санду на роспуск парламента. Парламент страны в пятницу принял декларацию, в котором не согласился с решением КС, обвинив судей в узурпации власти. В ответ на это депутаты пропрезидентской партии "Действие и солидарность" обратились в генпрокуратуру с требованием завести уголовное дело по факту узурпации власти группой лиц во главе с экс-президентом Игорем Додоном.
"Постановлением от 28 апреля 2021 года генеральный прокурор постановил отказать в возбуждении уголовного дела по следующим соображениям: обращение депутатов не соответствует требованиям к форме и содержанию акта уведомления о преступлениях, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом, с точки зрения материального права фактические обстоятельства, на которые ссылаются заявители, объективно не приводят к обоснованному подозрению в совершении заявленных правонарушений или других правонарушений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.
Несмотря на несогласие парламента с решением КС, президент Молдавии Майя Санду в среду подписала указ о роспуске законодательного органа и проведении досрочных выборов 11 июля.