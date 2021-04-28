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https://ria.ru/20210428/ukraina-1730265874.html
Политолог назвал визит госсекретаря США в Киев объездом территорий
Политолог назвал визит госсекретаря США в Киев объездом территорий
Визит главы Государственного департамента США Энтони Блинкена на Украину не сулит особых прорывов, такое мнение высказал политический и экономический эксперт... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T10:47
2021-04-28T18:21
верховная рада украины
владимир зеленский
джо байден
давид арахамия
энтони блинкен
обсе
франк-вальтер штайнмайер
нато
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Визит главы Государственного департамента США Энтони Блинкена на Украину не сулит особых прорывов, такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в материале для портала "Главред".По словам автора статьи, администрация Джо Байдена "освоилась на властных олимпах" и начала "объезд территорий". При этом госсекретарь наверняка снова озвучит требования, касающиеся борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы.Глава Украины Владимир Зеленский может затронуть тему членства в НАТО, однако "его фантазии так и останутся фантазиями", предположил Загородний. Не исключено, что президент потребует от Вашингтона дать Киеву статус союзника и попросить о постоянном присутствии неформальных войск. "Что же касается возможного выделения Украине летального оружия, то на это вряд ли стоит рассчитывать. В большей степени потому, что демократы всегда к этому вопросу относились с большой осторожностью", — пояснил политолог.Эксперт также посчитал маловероятным, что после приезда Блинкена в скором времени состоится встреча Зеленского и Байдена: Киев у США не в приоритете.Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия обратился к конгрессу Соединенных Штатов с просьбой о военной помощи Киеву "в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ". Он также подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для вступления в НАТО.Москва, в свою очередь, неоднократно предостерегала от планов поставлять Киеву вооружение, поскольку это приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/ukraina-1728837397.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, джо байден, давид арахамия, энтони блинкен, обсе, франк-вальтер штайнмайер, нато, москва, вашингтон (город), сша, киев, украина, в мире

Политолог назвал визит госсекретаря США в Киев объездом территорий

10:47 28.04.2021 (обновлено: 18:21 28.04.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Визит главы Государственного департамента США Энтони Блинкена на Украину не сулит особых прорывов, такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в материале для портала "Главред".
По словам автора статьи, администрация Джо Байдена "освоилась на властных олимпах" и начала "объезд территорий". При этом госсекретарь наверняка снова озвучит требования, касающиеся борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы.
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Глава Украины Владимир Зеленский может затронуть тему членства в НАТО, однако "его фантазии так и останутся фантазиями", предположил Загородний. Не исключено, что президент потребует от Вашингтона дать Киеву статус союзника и попросить о постоянном присутствии неформальных войск.
"Что же касается возможного выделения Украине летального оружия, то на это вряд ли стоит рассчитывать. В большей степени потому, что демократы всегда к этому вопросу относились с большой осторожностью", — пояснил политолог.
Эксперт также посчитал маловероятным, что после приезда Блинкена в скором времени состоится встреча Зеленского и Байдена: Киев у США не в приоритете.
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Москва, в свою очередь, неоднократно предостерегала от планов поставлять Киеву вооружение, поскольку это приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков.
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