https://ria.ru/20210428/ukraina-1730265874.html

Политолог назвал визит госсекретаря США в Киев объездом территорий

Политолог назвал визит госсекретаря США в Киев объездом территорий

Визит главы Государственного департамента США Энтони Блинкена на Украину не сулит особых прорывов, такое мнение высказал политический и экономический эксперт... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:47

2021-04-28T10:47

2021-04-28T18:21

верховная рада украины

владимир зеленский

джо байден

давид арахамия

энтони блинкен

обсе

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нато

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Визит главы Государственного департамента США Энтони Блинкена на Украину не сулит особых прорывов, такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в материале для портала "Главред".По словам автора статьи, администрация Джо Байдена "освоилась на властных олимпах" и начала "объезд территорий". При этом госсекретарь наверняка снова озвучит требования, касающиеся борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы.Глава Украины Владимир Зеленский может затронуть тему членства в НАТО, однако "его фантазии так и останутся фантазиями", предположил Загородний. Не исключено, что президент потребует от Вашингтона дать Киеву статус союзника и попросить о постоянном присутствии неформальных войск. "Что же касается возможного выделения Украине летального оружия, то на это вряд ли стоит рассчитывать. В большей степени потому, что демократы всегда к этому вопросу относились с большой осторожностью", — пояснил политолог.Эксперт также посчитал маловероятным, что после приезда Блинкена в скором времени состоится встреча Зеленского и Байдена: Киев у США не в приоритете.Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия обратился к конгрессу Соединенных Штатов с просьбой о военной помощи Киеву "в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ". Он также подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для вступления в НАТО.Москва, в свою очередь, неоднократно предостерегала от планов поставлять Киеву вооружение, поскольку это приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/ukraina-1728837397.html

https://ria.ru/20210423/ukraina-1729690053.html

https://ria.ru/20210428/ukraina-1730259334.html

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