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Жительницу Кабардино-Балкарии обвинили в убийстве новорожденной дочери
Жительницу Кабардино-Балкарии обвинили в убийстве новорожденной дочери
Следователи в Кабардино-Балкарии объявили в розыск местную жительницу, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, тело которой нашли на мусорном полигоне,... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T22:27
2021-04-28T22:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии объявили в розыск местную жительницу, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, тело которой нашли на мусорном полигоне, сообщает СУ СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 23 апреля на полигоне по переработке твердых коммунальных отходов за селением Урвань на конвейерной ленте нашли тело новорожденной девочки. В области головы и шеи младенца обнаружили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ, санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы."По подозрению в совершении преступления разыскивается Журтова Альбина Арсеновна 1987 года рождения. Следствием установлено, что Журтова является биологической матерью убитого ребенка, она покинула постоянное место жительства и скрывается от следственных органов", - говорится в сообщении.Ведомство приводит приметы подозреваемой: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы светлые, лицо круглое, под правым глазом родинка. По данным следствия, она ранее судима, может представляться другим именем."Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Журтовой, просьба незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: дежурный СУ СК РФ по КБР - 8 909 488 77 44, дежурная часть МВД по КБР - 88662 49 50 97", - отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/samara-1730204968.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Жительницу Кабардино-Балкарии обвинили в убийстве новорожденной дочери

22:27 28.04.2021 (обновлено: 22:32 28.04.2021)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии объявили в розыск местную жительницу, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, тело которой нашли на мусорном полигоне, сообщает СУ СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 23 апреля на полигоне по переработке твердых коммунальных отходов за селением Урвань на конвейерной ленте нашли тело новорожденной девочки. В области головы и шеи младенца обнаружили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ, санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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"По подозрению в совершении преступления разыскивается Журтова Альбина Арсеновна 1987 года рождения. Следствием установлено, что Журтова является биологической матерью убитого ребенка, она покинула постоянное место жительства и скрывается от следственных органов", - говорится в сообщении.
Ведомство приводит приметы подозреваемой: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы светлые, лицо круглое, под правым глазом родинка. По данным следствия, она ранее судима, может представляться другим именем.
"Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Журтовой, просьба незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: дежурный СУ СК РФ по КБР - 8 909 488 77 44, дежурная часть МВД по КБР - 88662 49 50 97", - отмечается в сообщении.
 
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