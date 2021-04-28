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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210428/turtsiya-1730391562.html
Суточный прирост случаев СОVID-19 в Турции вновь превысил 40 тысяч
Суточный прирост случаев СОVID-19 в Турции вновь превысил 40 тысяч
Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции составил в среду 40 444, за сутки умер 341 больной, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T20:45
2021-04-28T20:45
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здоровье - общество
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в мире
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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции составил в среду 40 444, за сутки умер 341 больной, сообщил минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362, в последующие дни суточный прирост сократился примерно в 1,5 раза при близком к максимальному показателю числа смертей. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня."Сегодня выявлено 40 444 новых случая COVID-19, с начала пандемии - 4 751 026. Умер 341 человек, с начала пандемии - 39 398. В тяжелом состоянии находятся 3558 больных", - говорится в сообщении.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, турция, в мире

Суточный прирост случаев СОVID-19 в Турции вновь превысил 40 тысяч

20:45 28.04.2021
 
© РИА Новости / Артемий Лысиков / Перейти в фотобанкЗакрытые магазины на одной из улиц неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле
Закрытые магазины на одной из улиц неподалеку от Гранд-базара в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Артемий Лысиков
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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции составил в среду 40 444, за сутки умер 341 больной, сообщил минздрав страны.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362, в последующие дни суточный прирост сократился примерно в 1,5 раза при близком к максимальному показателю числа смертей. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
"Сегодня выявлено 40 444 новых случая COVID-19, с начала пандемии - 4 751 026. Умер 341 человек, с начала пандемии - 39 398. В тяжелом состоянии находятся 3558 больных", - говорится в сообщении.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.
 
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