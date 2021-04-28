https://ria.ru/20210428/tritony-1730286506.html

На природных территориях Москвы проснулись тритоны

На природных территориях Москвы проснулись тритоны

На природных территориях Москвы проснулись тритоны, сейчас у них начался брачный период, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:25

2021-04-28T12:25

2021-04-28T12:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

дикие животные

мосприрода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730289139_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a3e6f01d4568b9c782b99ba169aae0b1.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На природных территориях Москвы проснулись тритоны, сейчас у них начался брачный период, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды отметили, что в Москве проснулись тритоны. На природных территориях можно встретить два вида тритонов – обыкновенного и гребенчатого. Оба они занесены в Красную книгу столицы", - говорится в сообщении.Специалисты отмечают, что зиму эти земноводные провели на суше, в лесной подстилке, опавшей листве или старых норах грызунов. Далеко от воды они обычно не отходят. Предпочитают некрупные, стоячие водоемы. После выхода из спячки сначала к воде возвращаются самцы, а затем самки.Отмечается что одна самка может отложить несколько сотен икринок."Трогать тритонов нельзя. Как и у многих амфибий, у тритонов на теле расположены железы, выделяющие яд на кожу этих животных. Яд служит для защиты от врагов и болезнетворных бактерий. Обыкновенный и гребенчатый тритоны наименее ядовитые из всех известных видов. Для человека их яд неопасен. Однако в руки его брать все же не следует, хотя бы потому, что прикосновения теплых человеческих рук неприятные и небезопасны для хладнокровного животного", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210423/allergiya-1729611844.html

https://ria.ru/20210428/pozharnye-1730280853.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, мосприрода, москва