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На природных территориях Москвы проснулись тритоны
На природных территориях Москвы проснулись тритоны
На природных территориях Москвы проснулись тритоны, сейчас у них начался брачный период, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:25
2021-04-28T12:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
дикие животные
мосприрода
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На природных территориях Москвы проснулись тритоны, сейчас у них начался брачный период, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды отметили, что в Москве проснулись тритоны. На природных территориях можно встретить два вида тритонов – обыкновенного и гребенчатого. Оба они занесены в Красную книгу столицы", - говорится в сообщении.Специалисты отмечают, что зиму эти земноводные провели на суше, в лесной подстилке, опавшей листве или старых норах грызунов. Далеко от воды они обычно не отходят. Предпочитают некрупные, стоячие водоемы. После выхода из спячки сначала к воде возвращаются самцы, а затем самки.Отмечается что одна самка может отложить несколько сотен икринок."Трогать тритонов нельзя. Как и у многих амфибий, у тритонов на теле расположены железы, выделяющие яд на кожу этих животных. Яд служит для защиты от врагов и болезнетворных бактерий. Обыкновенный и гребенчатый тритоны наименее ядовитые из всех известных видов. Для человека их яд неопасен. Однако в руки его брать все же не следует, хотя бы потому, что прикосновения теплых человеческих рук неприятные и небезопасны для хладнокровного животного", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210423/allergiya-1729611844.html
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60
дикие животные, мосприрода, москва

На природных территориях Москвы проснулись тритоны

12:25 28.04.2021
 
© Фото : пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей средыТритон
Тритон - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. На природных территориях Москвы проснулись тритоны, сейчас у них начался брачный период, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды отметили, что в Москве проснулись тритоны. На природных территориях можно встретить два вида тритонов – обыкновенного и гребенчатого. Оба они занесены в Красную книгу столицы", - говорится в сообщении.
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Специалисты отмечают, что зиму эти земноводные провели на суше, в лесной подстилке, опавшей листве или старых норах грызунов. Далеко от воды они обычно не отходят. Предпочитают некрупные, стоячие водоемы. После выхода из спячки сначала к воде возвращаются самцы, а затем самки.
"Сейчас у тритонов начался период размножения. Взрослые самцы "надели" красивый брачный наряд - высокий зазубренный гребень до самого основания хвоста, спинная часть гребня украшена вертикальными полосами. Самка откладывает икринки, заботливо прикрепляя каждую к листьям водных растений, а затем задними лапами заворачивает кончик листа, образуя подобие конвертика",- говорится в сообщении.
Отмечается что одна самка может отложить несколько сотен икринок.
"Трогать тритонов нельзя. Как и у многих амфибий, у тритонов на теле расположены железы, выделяющие яд на кожу этих животных. Яд служит для защиты от врагов и болезнетворных бактерий. Обыкновенный и гребенчатый тритоны наименее ядовитые из всех известных видов. Для человека их яд неопасен. Однако в руки его брать все же не следует, хотя бы потому, что прикосновения теплых человеческих рук неприятные и небезопасны для хладнокровного животного", - говорится в сообщении.
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