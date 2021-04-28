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В Норильске завели дело на подозреваемого в оправдании терроризма
В Норильске завели дело на подозреваемого в оправдании терроризма
Оперативники ФСБ пресекли деятельность жителя Норильска Красноярского края, который оправдывал терроризм, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:45
2021-04-28T08:45
2021-04-28T08:45
россия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
норильск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. Оперативники ФСБ пресекли деятельность жителя Норильска Красноярского края, который оправдывал терроризм, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ."Пресечена деятельность сторонника террористической идеологии. Установлено, что житель Норильска, попав под влияние приверженца радикального ислама, разместил в социальной сети "ВКонтакте" в свободном доступе материалы, содержащие публичные оправдания и одобрение террористической деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что дома у гражданина обнаружена экстремистская литература. Возбуждено дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.* Запрещенная в России террористическая организация.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, норильск, происшествия