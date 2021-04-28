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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210428/teologiya-1730271356.html
В РПЦ объяснили, почему в России всего три доктора теологии
В РПЦ объяснили, почему в России всего три доктора теологии
В России защитились пока всего три доктора и 12 кандидатов теологии с момента включения этой специальности в номенклатуру Всероссийской аттестационной комиссии... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:04
2021-04-28T11:04
религия и мировоззрение
религия
россия
московский патриархат
дамир мухетдинов
митрополит волоколамский иларион
наука
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В России защитились пока всего три доктора и 12 кандидатов теологии с момента включения этой специальности в номенклатуру Всероссийской аттестационной комиссии (ВАК), однако не стоит сопоставлять число защит по теологии с другими дисциплинами, "потому что это новая отрасль", заявил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Научная специальность "теология" была утверждена ВАК при Минобрнауки РФ в 2015 году. Первую в России диссертацию по теологии защитил в 2017 году декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Павел Хондзинский (на тему "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского"). По исламской теологии первую в России докторскую диссертацию защитил в 2020 году зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов."Сейчас у нас всего трое докторов теологии и двенадцать защитившихся кандидатов. Это те доктора и кандидаты, чьи степени признаны государством. Я думаю, не стоит также сопоставлять число защит по теологии с другими дисциплинами, потому что это новая отрасль", - сказал митрополит Иларион.По его мнению, пройдут годы, "пока сформируется полноценное признанное государством научное сообщество в сфере теологии". "Мы заинтересованы не столько в количестве, сколько в качестве тех диссертаций, которые проходят через диссертационные советы", - пояснил иерарх.
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религия, россия, московский патриархат, дамир мухетдинов, митрополит волоколамский иларион, наука

В РПЦ объяснили, почему в России всего три доктора теологии

11:04 28.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В России защитились пока всего три доктора и 12 кандидатов теологии с момента включения этой специальности в номенклатуру Всероссийской аттестационной комиссии (ВАК), однако не стоит сопоставлять число защит по теологии с другими дисциплинами, "потому что это новая отрасль", заявил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Научная специальность "теология" была утверждена ВАК при Минобрнауки РФ в 2015 году. Первую в России диссертацию по теологии защитил в 2017 году декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Павел Хондзинский (на тему "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского"). По исламской теологии первую в России докторскую диссертацию защитил в 2020 году зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 10:00Религия и мировоззрение
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"Сейчас у нас всего трое докторов теологии и двенадцать защитившихся кандидатов. Это те доктора и кандидаты, чьи степени признаны государством. Я думаю, не стоит также сопоставлять число защит по теологии с другими дисциплинами, потому что это новая отрасль", - сказал митрополит Иларион.
По его мнению, пройдут годы, "пока сформируется полноценное признанное государством научное сообщество в сфере теологии". "Мы заинтересованы не столько в количестве, сколько в качестве тех диссертаций, которые проходят через диссертационные советы", - пояснил иерарх.
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияМосковский ПатриархатДамир МухетдиновМитрополит Волоколамский ИларионНаука
 
 
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