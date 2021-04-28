В РПЦ объяснили, почему в России всего три доктора теологии
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. В России защитились пока всего три доктора и 12 кандидатов теологии с момента включения этой специальности в номенклатуру Всероссийской аттестационной комиссии (ВАК), однако не стоит сопоставлять число защит по теологии с другими дисциплинами, "потому что это новая отрасль", заявил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Научная специальность "теология" была утверждена ВАК при Минобрнауки РФ в 2015 году. Первую в России диссертацию по теологии защитил в 2017 году декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Павел Хондзинский (на тему "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского"). По исламской теологии первую в России докторскую диссертацию защитил в 2020 году зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.
"Сейчас у нас всего трое докторов теологии и двенадцать защитившихся кандидатов. Это те доктора и кандидаты, чьи степени признаны государством. Я думаю, не стоит также сопоставлять число защит по теологии с другими дисциплинами, потому что это новая отрасль", - сказал митрополит Иларион.
По его мнению, пройдут годы, "пока сформируется полноценное признанное государством научное сообщество в сфере теологии". "Мы заинтересованы не столько в количестве, сколько в качестве тех диссертаций, которые проходят через диссертационные советы", - пояснил иерарх.