https://ria.ru/20210428/telegram-1730243514.html

Сибиряк получил семь лет колонии за призывы к терроризму в Telegram

Сибиряк получил семь лет колонии за призывы к терроризму в Telegram

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии жителя Новосибирска за публичные призывы к терроризму через Telegram-канал, сообщает в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:12

2021-04-28T08:12

2021-04-28T08:12

telegram (приложение)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

архангельск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 28 апр - РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии жителя Новосибирска за публичные призывы к терроризму через Telegram-канал, сообщает в среду ФСБ по Новосибирской области."Как установлено следствием, Евгений Доронин создал Telegram-канал, в котором размещал призывы к насильственному изменению конституционного строя в России и материалы, оправдывающие террористическую деятельность, в том числе подрыв самодельного взрывного устройства в 2018 году в здании УФСБ России по Архангельской области", - говорится в сообщении.Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области в отношении Доронина возбудил, расследовал и передал в суд уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных сразу двумя статьями УК РФ - о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, а также о публичном оправдании терроризма."В апреле 2021 года первым Восточным окружным военным судом Е. Доронин признан виновным… Судом Доронин приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сообществ пользователей в сети интернет на срок три года после отбытия основного наказания", - говорится в сообщении.Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток - в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.

https://ria.ru/20210422/srok-1729394582.html

архангельск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельск, новосибирская область, происшествия