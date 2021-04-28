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Сибиряк получил семь лет колонии за призывы к терроризму в Telegram
Сибиряк получил семь лет колонии за призывы к терроризму в Telegram
Первый Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии жителя Новосибирска за публичные призывы к терроризму через Telegram-канал, сообщает в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:12
2021-04-28T08:12
2021-04-28T08:12
telegram (приложение)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
архангельск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 28 апр - РИА Новости. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии жителя Новосибирска за публичные призывы к терроризму через Telegram-канал, сообщает в среду ФСБ по Новосибирской области."Как установлено следствием, Евгений Доронин создал Telegram-канал, в котором размещал призывы к насильственному изменению конституционного строя в России и материалы, оправдывающие террористическую деятельность, в том числе подрыв самодельного взрывного устройства в 2018 году в здании УФСБ России по Архангельской области", - говорится в сообщении.Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области в отношении Доронина возбудил, расследовал и передал в суд уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных сразу двумя статьями УК РФ - о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, а также о публичном оправдании терроризма."В апреле 2021 года первым Восточным окружным военным судом Е. Доронин признан виновным… Судом Доронин приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сообществ пользователей в сети интернет на срок три года после отбытия основного наказания", - говорится в сообщении.Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток - в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
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telegram (приложение), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельск, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 28 апр - РИА Новости.
Первый Восточный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии жителя Новосибирска
за публичные призывы к терроризму через Telegram
-канал, сообщает в среду ФСБ по Новосибирской области.
"Как установлено следствием, Евгений Доронин создал Telegram-канал, в котором размещал призывы к насильственному изменению конституционного строя в России и материалы, оправдывающие террористическую деятельность, в том числе подрыв самодельного взрывного устройства в 2018 году в здании УФСБ России по Архангельской области", - говорится в сообщении.
Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области в отношении Доронина возбудил, расследовал и передал в суд уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных сразу двумя статьями УК РФ - о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, а также о публичном оправдании терроризма.
"В апреле 2021 года первым Восточным окружным военным судом Е. Доронин признан виновным… Судом Доронин приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сообществ пользователей в сети интернет на срок три года после отбытия основного наказания", - говорится в сообщении.
Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске
31 октября 2018 года устроил 17-летний подросток - в результате случившегося он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.