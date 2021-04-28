Бочкарев: в ТПУ "Лермонтовский проспект" построят два подземных перехода

Андрей Бочкарев: "Умный снос" превращает 90% строймусора во вторсырье Москва производит около 7 млн т строительного мусора в год, а реновация добавит еще 1,5 млн т. Но бояться, что эти отходы просто окажутся на мусорных полигонах, по словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарёва, не нужно. Он рассказал РИА Недвижимость, куда отправится мусор от реновации и как его можно повторно использовать.