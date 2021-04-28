Бочкарев: в ТПУ "Лермонтовский проспект" построят два подземных перехода
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
МОСКВА, 28 апр - РИА Недвижимость. В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лермонтовский проспект" на юго-востоке Москвы построят два подземных перехода, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Первый переход соединит железнодорожную станцию Косино, остановки наземного транспорта, а также позволит быстро попасть на станцию метро "Косино". Помимо этого, он будет вести к распределительному уровню ТПУ "Лермонтовский проспект", откуда можно будет попасть на одноименную станцию метро. На этот же уровень будет вести второй переход. В нем также расположится блок услуг попутного обслуживания", - рассказал он.
25 октября 2018, 12:41Андрей Бочкарев: "Умный снос" превращает 90% строймусора во вторсырьеМосква производит около 7 млн т строительного мусора в год, а реновация добавит еще 1,5 млн т. Но бояться, что эти отходы просто окажутся на мусорных полигонах, по словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарёва, не нужно. Он рассказал РИА Недвижимость, куда отправится мусор от реновации и как его можно повторно использовать.
Оба перехода оформят одинаково: снаружи их облицуют ярко-желтыми алюминиевыми панелями, внутри стены облицуют светло-серым мрамором, а на пол уложат серый гранит, колонны сделают из шлифованной нержавеющей стали.
ТПУ "Лермонтовский проспект" в районе Выхино-Жулебино соединит Таганско-Краснопресненскую и Некрасовскую ветки метро, железнодорожный и наземный городской транспорт.