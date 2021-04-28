Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210428/strelba-1730237242.html
Источник: стрелявшего в подростков приморца отправили под домашний арест
Источник: стрелявшего в подростков приморца отправили под домашний арест
Михайловский районный суд в Приморье назначил домашний арест в качестве меры пресечения местному жителю, подозреваемому в стрельбе из пневматического ружья в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T04:32
2021-04-28T04:57
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Михайловский районный суд в Приморье назначил домашний арест в качестве меры пресечения местному жителю, подозреваемому в стрельбе из пневматического ружья в группу подростков, где один мальчик получил тяжелое ранение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее следствие информировало, что 25 апреля между 60-летним жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина, по данным СУСК, выстрелил из пневматического ружья по детям, 13-летний подросток получил тяжелое ранение, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью"."(Избран – ред.) домашний арест", - сказал собеседник агентства, добавив, что следствие просило заключить фигуранта под стражу.
https://ria.ru/20210424/strelba-1729780948.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, происшествия

Источник: стрелявшего в подростков приморца отправили под домашний арест

04:32 28.04.2021 (обновлено: 04:57 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Михайловский районный суд в Приморье назначил домашний арест в качестве меры пресечения местному жителю, подозреваемому в стрельбе из пневматического ружья в группу подростков, где один мальчик получил тяжелое ранение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее следствие информировало, что 25 апреля между 60-летним жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина, по данным СУСК, выстрелил из пневматического ружья по детям, 13-летний подросток получил тяжелое ранение, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 17:24
Силовики проверяют информацию о стрельбе в нижегородской деревне
"(Избран – ред.) домашний арест", - сказал собеседник агентства, добавив, что следствие просило заключить фигуранта под стражу.
 
Приморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Грузовик-рекордсмен "Прогресс МС-14" свели с орбиты и затопили
04:05Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья
03:58СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
Лента новостейМолния