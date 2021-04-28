https://ria.ru/20210428/strelba-1730237242.html
Источник: стрелявшего в подростков приморца отправили под домашний арест
Источник: стрелявшего в подростков приморца отправили под домашний арест
Михайловский районный суд в Приморье назначил домашний арест в качестве меры пресечения местному жителю, подозреваемому в стрельбе из пневматического ружья в... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T04:32
2021-04-28T04:32
2021-04-28T04:57
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Михайловский районный суд в Приморье назначил домашний арест в качестве меры пресечения местному жителю, подозреваемому в стрельбе из пневматического ружья в группу подростков, где один мальчик получил тяжелое ранение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее следствие информировало, что 25 апреля между 60-летним жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина, по данным СУСК, выстрелил из пневматического ружья по детям, 13-летний подросток получил тяжелое ранение, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью"."(Избран – ред.) домашний арест", - сказал собеседник агентства, добавив, что следствие просило заключить фигуранта под стражу.
https://ria.ru/20210424/strelba-1729780948.html
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приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости.
Михайловский районный суд в Приморье
назначил домашний арест в качестве меры пресечения местному жителю, подозреваемому в стрельбе из пневматического ружья в группу подростков, где один мальчик получил тяжелое ранение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее следствие информировало, что 25 апреля между 60-летним жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина, по данным СУСК, выстрелил из пневматического ружья по детям, 13-летний подросток получил тяжелое ранение, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".
"(Избран – ред.) домашний арест", - сказал собеседник агентства, добавив, что следствие просило заключить фигуранта под стражу.