https://ria.ru/20210428/strelba-1730237242.html

Источник: стрелявшего в подростков приморца отправили под домашний арест

Источник: стрелявшего в подростков приморца отправили под домашний арест

Михайловский районный суд в Приморье назначил домашний арест в качестве меры пресечения местному жителю, подозреваемому в стрельбе из пневматического ружья в... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T04:32

2021-04-28T04:32

2021-04-28T04:57

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Михайловский районный суд в Приморье назначил домашний арест в качестве меры пресечения местному жителю, подозреваемому в стрельбе из пневматического ружья в группу подростков, где один мальчик получил тяжелое ранение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее следствие информировало, что 25 апреля между 60-летним жителем поселка Новошахтинский и группой подростков произошел конфликт, так как последние кидали камни в его забор. Мужчина, по данным СУСК, выстрелил из пневматического ружья по детям, 13-летний подросток получил тяжелое ранение, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью"."(Избран – ред.) домашний арест", - сказал собеседник агентства, добавив, что следствие просило заключить фигуранта под стражу.

https://ria.ru/20210424/strelba-1729780948.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия