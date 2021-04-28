https://ria.ru/20210428/stavka-1730393318.html
ФРС США сохранила базовую ставку
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T21:05
2021-04-28T21:05
2021-04-28T22:23
федеральная резервная система сша
сша
экономика
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.По итогам апрельского заседания ФРС в девятый раз оставила учетную ставку без изменений. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Регулятор намерен сохранять низкие процентные ставки в экономике до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе."Путь развития экономики будет в значительной степени зависеть от <...> вируса, что включает в себя и прогресс в вакцинации. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения по-прежнему оказывает давление на экономику, и экономические риски сохраняются в перспективе", — сказано в пресс-релизе.В марте 2020 года регулятор внепланово снизил базовую ставку до отметки в 0-0,25% годовых в ответ на экономические последствия пандемии коронавируса. До этого на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015-го.
https://ria.ru/20210223/dollar-1598685491.html
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федеральная резервная система сша, сша, экономика
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Федеральная резервная система США
сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
По итогам апрельского заседания ФРС в девятый раз оставила учетную ставку без изменений. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Регулятор намерен сохранять низкие процентные ставки в экономике до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе.
"Путь развития экономики будет в значительной степени зависеть от <...> вируса, что включает в себя и прогресс в вакцинации. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения по-прежнему оказывает давление на экономику, и экономические риски сохраняются в перспективе", — сказано в пресс-релизе.
В марте 2020 года регулятор внепланово снизил базовую ставку до отметки в 0-0,25% годовых в ответ на экономические последствия пандемии коронавируса. До этого на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015-го.