https://ria.ru/20210428/ssha-1730307226.html

Разработка противоракет в США направлена против России, считает эксперт

Разработка противоракет в США направлена против России, считает эксперт

Запланированные Пентагоном работы по созданию новых ракет-перехватчиков направлены против стратегических ядерных сил России, считает военный эксперт, главный... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T13:41

2021-04-28T13:41

2021-04-28T13:41

игорь коротченко

northrop grumman

министерство обороны сша

lockheed martin

иран

сша

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Запланированные Пентагоном работы по созданию новых ракет-перехватчиков направлены против стратегических ядерных сил России, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Как сообщил ранее Блумберг, Пентагон планирует выделить около 18 миллиардов долларов на разработку новых перехватчиков ракет из КНДР или Ирана. В конкурсе примут участие компании Lockheed Martin и Northrop Grumman. Планируется строительство 31 перехватчика, которые будут представлены не позднее 2028 года и будут размещаться на Аляске."Заявления, что новые противоракеты США якобы предназначены для перехвата иранских и северокорейских ракет – это лукавство. Очевидно, что здесь идет речь о наращивании американских возможностей по перехвату российских межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования. Идет совершенствование американской стратегической ПРО. Учитывая, что США вышли из договора по ПРО от 1972 года, руки у них развязаны", - отметил Коротченко.По мнению эксперта, вероятнее всего, речь идет больше не о создании новых классов противоракет, а о плановой модернизации размещенных на Аляске в шахтных пусковых установках тяжелых ракет-перехватчиков класса GBI (Ground-Based Interceptor)."Учитывая скромный по меркам США объем финансирования, по всей вероятности, будут совершенствоваться тактико-технические характеристики этого существующего сегмента глобальной американской ПРО: к примеру, GBI получат модернизированную ступень перехвата, будут усовершенствованы их алгоритмы перехвата", - пояснил военный эксперт.В то же время главред "Национальной обороны" добавил, что запланированные Пентагоном работы в действительности не затронут возможности российской ядерной триады, включающей Ракетные войска стратегического назначения, ракетоносцы дальней авиации и атомные подлодки с баллистическими ракетами. "Никаких ограничений пока эти американские мероприятия на возможность реализации Россией, при необходимости, концепции ответного ядерного удара возмездия не накладывают", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210427/aes-1730153709.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь коротченко, northrop grumman, министерство обороны сша, lockheed martin , иран, сша