Лавров рассказал, как будут составлять список недружественных стран
10:02 28.04.2021 (обновлено: 11:04 28.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва не будет огульно записывать в "недружественные" любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составляемый сейчас список может быть со временем пересмотрен, заявил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров.
Он напомнил, что сейчас подготовкой списка занимается правительство по поручению президента, в работе, помимо МИД, участвуют и другие "соответствующие" ведомства.
"Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем", - сказал Лавров.
Министр отметил, что "недружественным" странам будет запрещено нанимать персонал "на местах" не только из россиян, но и граждан третьих стран. При этом пока составление списка осуществляется именно в контексте конкретного указа российского президента.
"На данном этапе, для целей этого указа, который был подписан президентом Путиным, это - конкретно цель данного мероприятия", - сказал Лавров.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
На следующий день МИД РФ объявил об ответных мерах, среди которых - соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, закрытие на бессрочной основе въезда в РФ восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США, а также предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Глава американской дипмиссии выехал в Вашингтон 22 апреля.
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Параллельно президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым Москва ограничивает заключение дипмиссиями иностранных государств, допускающих недружественные действия, найм сотрудников, находящихся в РФ. Согласно документу, трудовые договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, с физическими лицами, количество которых превышает определенное правительством Российской Федерации, подлежат прекращению. В МИД РФ заявили, что список "недружественных" стран сейчас формируется.