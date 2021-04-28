https://ria.ru/20210428/spetsinvestkontrkaty-1730403268.html

Участникам спецконтрактов на Кубани обнулят ставку налога на имущество

Участникам спецконтрактов на Кубани обнулят ставку налога на имущество

Инвесторам в Краснодарском крае на срок действия специнвестконтракта обнулят ставку по налогам на прибыль и имущество с 2022 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T23:10

2021-04-28T23:10

2021-04-28T23:10

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

владимир путин

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краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Инвесторам в Краснодарском крае на срок действия специнвестконтракта обнулят ставку по налогам на прибыль и имущество с 2022 года, сообщает пресс-служба администрации региона.Соответствующий законопроект был принят депутатами Заксобрания края по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева."Согласно законопроекту, с 2022 года инвесторам обнулят налоговую ставку по налогу на имущество на срок действия специнвестконтракта. Также им введут налоговую ставку в размере 0% по налогу на прибыль организаций", - говорится в сообщении.Как напомнил губернатор края, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявлял, что поддержка бизнеса и частных инвестиций является приоритетом для регионов."За время пандемии мы предоставили бизнесу налоговых льгот и отсрочек по обязательным платежам на 15 миллиардов рублей, это серьезная сумма. Сейчас принимаем новые меры поддержки для бизнеса, с которым заключен специнвестконтракт – обнуляем ставки по налогам на прибыль и имущество. Край при этом ничего не теряет, но точно приобретет, если к нам зайдут новые крупные инвесторы. Мы должны предлагать особые условия для бизнеса, который создает то, что стратегически важно для развития экономики региона", – пояснил Кондратьев.Он добавил, что льготы дадут бизнесу возможность создавать высокотехнологичные производства, а край в результате получит рабочие места и налоговые отчисления.Специальный инвестиционный контракт (СПИК) направлен на стимулирование инвестиций в экономику региона на долгосрочной основе. По контракту инвестор обязуется создать либо модернизировать производство на Кубани. Регион в свою очередь обеспечивает стабильность условий ведения хозяйственной деятельности и оказывает инвестору меры поддержки.Первый в России СПИК был заключен с немецкой компанией "Клаас" по производству сельхозтехники в Краснодаре в 2016 году. Таким образом, предприятие официально закрепило статус "российского производителя сельхозтехники", что позволяет фермерам и крупным хозяйствам закупать продукцию при финансовой поддержке государства.

https://ria.ru/20210428/selkhozugodiya-1730400537.html

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россия, вениамин кондратьев, владимир путин, краснодар, краснодарский край, экономика