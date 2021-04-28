Sputnik начинает сотрудничество с ведущим новостным порталом Ганы
15:01 28.04.2021 (обновлено: 17:07 28.04.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о сотрудничестве с ганской медиакомпанией Mideas, которой принадлежит один из ведущих интернет-порталов в стране – News Ghana.
Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и исполнительный директор News Ghana Роджер Агамбире Агана.
По условиям документа стороны планируют развивать обмен контентом на английском языке при освещении важных событий в отношениях России и Ганы, а также международных новостей. Кроме того, стороны планируют осуществлять проекты, направленные на развитие информационного пространства, содействие объективному и профессиональному освещению событий в культурной, экономической, спортивной и политической сферах.
После подписания Роджер Агамбире Агана заявил, что этот меморандум является хорошей возможностью для развития отношений между Ганой и Россией: "Я очень рад, что мы смогли подписать меморандум о сотрудничестве с информационным агентством Sputnik, и оптимистично смотрю в будущее – уверен, что мы сделаем все, чтобы меморандум по-настоящему работал".
Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков добавил: "Мы считаем очень важным укрепление отношений с партнерами по всему миру. Это первое в нашей истории соглашение со СМИ из Ганы. Надеюсь, что в будущем нас ждет множество совместных проектов".
News Ghana – ведущий новостной интернет-портал по бизнес-тематике в Гане и Западной Африке. Сайт работает 24/7 и кроме экономической тематики уделяет много внимания спортивным, культурным, общественно-политическим новостям региона.
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