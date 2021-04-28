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Sputnik начинает сотрудничество с ведущим новостным порталом Ганы

Sputnik начинает сотрудничество с ведущим новостным порталом Ганы

Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о сотрудничестве с ганской медиакомпанией Mideas, которой принадлежит один из... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:01

2021-04-28T15:01

2021-04-28T17:07

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о сотрудничестве с ганской медиакомпанией Mideas, которой принадлежит один из ведущих интернет-порталов в стране – News Ghana. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и исполнительный директор News Ghana Роджер Агамбире Агана. По условиям документа стороны планируют развивать обмен контентом на английском языке при освещении важных событий в отношениях России и Ганы, а также международных новостей. Кроме того, стороны планируют осуществлять проекты, направленные на развитие информационного пространства, содействие объективному и профессиональному освещению событий в культурной, экономической, спортивной и политической сферах.После подписания Роджер Агамбире Агана заявил, что этот меморандум является хорошей возможностью для развития отношений между Ганой и Россией: "Я очень рад, что мы смогли подписать меморандум о сотрудничестве с информационным агентством Sputnik, и оптимистично смотрю в будущее – уверен, что мы сделаем все, чтобы меморандум по-настоящему работал".News Ghana – ведущий новостной интернет-портал по бизнес-тематике в Гане и Западной Африке. Сайт работает 24/7 и кроме экономической тематики уделяет много внимания спортивным, культурным, общественно-политическим новостям региона.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радио sputnik, россия, миа "россия сегодня", sputnik, москва, гана, технологии, новости агентства