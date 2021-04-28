https://ria.ru/20210428/sotrudnichestvo-1730314067.html

В Госдуме назвали самые перспективные сферы сотрудничества России и США

В Госдуме назвали самые перспективные сферы сотрудничества России и США

Россия открыта к сотрудничеству по всем ключевым вопросам с США и другими странами: необходимо решать проблемы климата, сдерживания гонки вооружений, вернуться... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T14:17

2021-04-28T14:17

2021-04-28T14:19

россия

сергей железняк

джо байден

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству по всем ключевым вопросам с США и другими странами: необходимо решать проблемы климата, сдерживания гонки вооружений, вернуться к договору СНВ-3, договору об открытом небе и многим другим темам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявление госсекретаря США.Ранее, по сообщению госсекретаря США Энтони Блинкена, американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему в ближайшие недели провести личную встречу в третьей стране. Блинкен заявил, что ему неизвестно, принял ли Путин приглашение Байдена на саммит, но обсуждение ведется."Россия открыта к сотрудничеству по всем ключевым вопросам с США и другими странами. Необходимо решать проблемы климата, сдерживания гонки вооружений, вернуться к договору СНВ-3, договору об открытом небе и многим другим темам, которые касаются всех стран мира. Ждем конкретных и конструктивных шагов США, а не просто пустых заявлений и разговоров, время которых прошло", - сказал Железняк РИА Новости.По его словам, США постоянно выдвигают условия, при которых они готовы вести диалог с Россией, и не прекращают угрожать санкциями. Российская же сторона при этом убеждена, что страны должны наладить общение исключительно на равных позициях, откинув все политические разногласия."Этот диалог важен не только для России и США. Очевидно, что накопилось огромное число проблем глобального характера, разрешение которых в интересах безопасности возможно только путем совместных действий", - считает Железняк.По словам депутата, "Россия, в первую очередь в лице главы государства, постоянно предлагает конструктивную повестку для международных партнеров, даже для тех, кто ведет себя на мировой арене, как слон в посудной лавке. Наша страна исходит исключительно из соображений сохранения мира и стабильности, поэтому не отвечает резко на откровенные провокации"."Мы все еще рассчитываем на благоразумие и здравый смысл наших оппонентов, которые обязаны понимать, что конфронтация никому не нужна. Россия обеспечивает защиту суверенитета и целостности территории страны, гарантирует защиту прав собственным гражданам и предлагает зарубежным партнерам уважать интересы друг друга", - добавил парламентарий. -0-

https://ria.ru/20210427/lavrov-1730197474.html

https://ria.ru/20210427/razgovor-1730227677.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей железняк, джо байден, владимир путин, сша, политика