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https://ria.ru/20210428/smartfon-1730233676.html
Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
Смартфон для современного человека больше, чем просто средство связи. В нем хранятся важные фото и видео, документы, контакты, а также доступ к банковским... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T01:23
2021-04-28T01:23
технологии
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Смартфон для современного человека больше, чем просто средство связи. В нем хранятся важные фото и видео, документы, контакты, а также доступ к банковским счетам. Поэтому стоит постоянно заботиться о защите собранных в нем данных от кражи, даже если вы отнесли телефон в сервисный центр на ремонт. Недобросовестные работники там могут воспользоваться вашим доверием, рассказал агентству "Прайм" ведущий эксперт АНО "Диалог" Тимофей Ви.Он напомнил, что первым делом следует серьезно отнестись к выбору надёжного сервисного центра. Один из критериев безопасности – готовность мастера выдать гарантийный талонОн посоветовал перед тем, как отдавать телефон в руки мастеру, сделать резервную копию данных. Кроме того, нужно использовать сложные пароли на важные папки и приложения. "Если по каким-то причинам вы отдавали гаджет в ремонт без пароля, или назвали его мастеру, после возвращения телефона необходимо сменить все пароли доступа на устройстве, в том числе в каждое приложение, особенно это касается банковских", - настаивает Тимофей Ви.
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технологии

Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона

01:23 28.04.2021
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaЖенщина с телефоном в кровати
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Смартфон для современного человека больше, чем просто средство связи. В нем хранятся важные фото и видео, документы, контакты, а также доступ к банковским счетам. Поэтому стоит постоянно заботиться о защите собранных в нем данных от кражи, даже если вы отнесли телефон в сервисный центр на ремонт. Недобросовестные работники там могут воспользоваться вашим доверием, рассказал агентству "Прайм" ведущий эксперт АНО "Диалог" Тимофей Ви.
Он напомнил, что первым делом следует серьезно отнестись к выбору надёжного сервисного центра. Один из критериев безопасности – готовность мастера выдать гарантийный талон
"Когда смартфон сломался, первым делом мы пытаемся найти ближайший пункт по починке телефона. Это действие не совсем верное: в первую очередь нужно обратить внимание на отзывы и репутацию сервиса или отдельно взятого мастера. Попробуйте узнать у знакомых, как и с каким результатом им чинили гаджеты. Если в центре ремонта просили передать пароли от устройства или оставить сим-карту, это должно насторожить", - предупредил специалист.
Он посоветовал перед тем, как отдавать телефон в руки мастеру, сделать резервную копию данных. Кроме того, нужно использовать сложные пароли на важные папки и приложения. "Если по каким-то причинам вы отдавали гаджет в ремонт без пароля, или назвали его мастеру, после возвращения телефона необходимо сменить все пароли доступа на устройстве, в том числе в каждое приложение, особенно это касается банковских", - настаивает Тимофей Ви.
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