https://ria.ru/20210428/smartfon-1730233676.html

Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона

Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона

Смартфон для современного человека больше, чем просто средство связи. В нем хранятся важные фото и видео, документы, контакты, а также доступ к банковским... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T01:23

2021-04-28T01:23

2021-04-28T01:23

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727669437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17f5be49d32924048af3234018c79f62.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Смартфон для современного человека больше, чем просто средство связи. В нем хранятся важные фото и видео, документы, контакты, а также доступ к банковским счетам. Поэтому стоит постоянно заботиться о защите собранных в нем данных от кражи, даже если вы отнесли телефон в сервисный центр на ремонт. Недобросовестные работники там могут воспользоваться вашим доверием, рассказал агентству "Прайм" ведущий эксперт АНО "Диалог" Тимофей Ви.Он напомнил, что первым делом следует серьезно отнестись к выбору надёжного сервисного центра. Один из критериев безопасности – готовность мастера выдать гарантийный талонОн посоветовал перед тем, как отдавать телефон в руки мастеру, сделать резервную копию данных. Кроме того, нужно использовать сложные пароли на важные папки и приложения. "Если по каким-то причинам вы отдавали гаджет в ремонт без пароля, или назвали его мастеру, после возвращения телефона необходимо сменить все пароли доступа на устройстве, в том числе в каждое приложение, особенно это касается банковских", - настаивает Тимофей Ви.

https://ria.ru/20210427/smartfon-1730072170.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии