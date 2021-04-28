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В МИД Словакии прокомментировали высылку трех дипломатов из России
В МИД Словакии прокомментировали высылку трех дипломатов из России
Словакия заинтересована в том, чтобы ее отношения с РФ базировались на взаимном уважении и сотрудничестве, заявил глава МИД республики Иван Корчок, комментируя... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:18
2021-04-28T16:18
иван корчок
россия
якуб кулганек
андрей бабиш
нато
мид чехии
москва
чехия
в мире
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ПРАГА, 28 апр – РИА Новости. Словакия заинтересована в том, чтобы ее отношения с РФ базировались на взаимном уважении и сотрудничестве, заявил глава МИД республики Иван Корчок, комментируя ситуацию с высылкой из Братиславы трех дипломатов РФ и ответные меры Москвы.Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. Москва в ответ объявила персонами нон-грата трех сотрудников посольства Словакии, им предписано покинуть РФ до конца 5 мая."Мы заинтересованы в том, чтобы отношения с РФ были заложены на взаимном уважении и сотрудничестве. Конечно, это (высылка словацких дипломатов из Москвы) скажется на работе нашего посольства, нам будет недоставать трех отъезжающих дипломатов, но я верю, что мы с этим справимся. Мы сделаем максимум для того, чтобы наше посольство в Москве успешно функционировало", - сказал Корчок в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком, который посетил в среду Братиславу с первым зарубежным визитом. Пресс-конференцию транслировали сетевые ТВ-каналы.Что касается высылки из Братиславы трех дипломатов РФ, то, по словам Корчока, это было сделано в качестве реакции на инцидент со взрывами на складах в чешской деревне Врбетице и в знак солидарности с Чехией, а также на основе серьезной информации от спецслужб Словакии.В свою очередь, Кулганек назвал словацкую реакцию на инцидент во Врбетице "весьма комплексной", а также высоко оценил активную поддержку со стороны Словакии во время переговоров об официальных заявлениях руководства ЕС и НАТО по поводу инцидента во Врбетице.Президент Чехии Милош Земан 25 апреля впервые выступил в связи с инцидентом со взрывами складов в деревне Врбетице в 2014 году. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил, что расследование продолжается и в этом деле существуют две версии - непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. При этом он призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Земан заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то РФ должна заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии", отметил чешский президент.Со своей стороны, премьер Андрей Бабиш еще 17 апреля заявлял, что в причастности к событиям во Врбетице власти Чехии подозревают спецслужбы России. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729537664.html
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иван корчок, россия, якуб кулганек, андрей бабиш, нато, мид чехии, москва, чехия, в мире

В МИД Словакии прокомментировали высылку трех дипломатов из России

16:18 28.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ПРАГА, 28 апр – РИА Новости. Словакия заинтересована в том, чтобы ее отношения с РФ базировались на взаимном уважении и сотрудничестве, заявил глава МИД республики Иван Корчок, комментируя ситуацию с высылкой из Братиславы трех дипломатов РФ и ответные меры Москвы.
Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. Москва в ответ объявила персонами нон-грата трех сотрудников посольства Словакии, им предписано покинуть РФ до конца 5 мая.
"Мы заинтересованы в том, чтобы отношения с РФ были заложены на взаимном уважении и сотрудничестве. Конечно, это (высылка словацких дипломатов из Москвы) скажется на работе нашего посольства, нам будет недоставать трех отъезжающих дипломатов, но я верю, что мы с этим справимся. Мы сделаем максимум для того, чтобы наше посольство в Москве успешно функционировало", - сказал Корчок в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком, который посетил в среду Братиславу с первым зарубежным визитом. Пресс-конференцию транслировали сетевые ТВ-каналы.
Что касается высылки из Братиславы трех дипломатов РФ, то, по словам Корчока, это было сделано в качестве реакции на инцидент со взрывами на складах в чешской деревне Врбетице и в знак солидарности с Чехией, а также на основе серьезной информации от спецслужб Словакии.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 20:00
Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов
В свою очередь, Кулганек назвал словацкую реакцию на инцидент во Врбетице "весьма комплексной", а также высоко оценил активную поддержку со стороны Словакии во время переговоров об официальных заявлениях руководства ЕС и НАТО по поводу инцидента во Врбетице.
Президент Чехии Милош Земан 25 апреля впервые выступил в связи с инцидентом со взрывами складов в деревне Врбетице в 2014 году. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил, что расследование продолжается и в этом деле существуют две версии - непрофессиональное обращение с содержимым складов со стороны его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы. При этом он призвал дождаться итогов расследования, прежде чем делать выводы. Земан заявил, что если участие российских агентов подтвердится, то РФ должна заплатить за это. Если же это подозрение будет опровергнуто, значит, "речь идет о разведывательной игре, которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии", отметил чешский президент.
Со своей стороны, премьер Андрей Бабиш еще 17 апреля заявлял, что в причастности к событиям во Врбетице власти Чехии подозревают спецслужбы России. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
Башня здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 18:33
МИД прокомментировал решение Словакии выслать российских дипломатов
 
Иван КорчокРоссияЯкуб КулганекАндрей БабишНАТОМИД ЧехииМоскваЧехияВ мире
 
 
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