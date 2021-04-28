Россия вышлет трех сотрудников посольства Словакии
12:27 28.04.2021 (обновлено: 12:53 28.04.2021)
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Посла Словакии в России Любомира Регака в среду вызвали в МИД РФ, ему был выражен решительный протест из-за высылки трех российских дипломатов по абсурдному и надуманному обвинению и заявлено об объявлении персонами нон грата трех сотрудников словацкого посольства, которые должны покинуть Россию до конца дня 5 мая, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности. Сказано, что решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ на сайте ведомства.
27 апреля, 17:36Глава МИД Словакии заявил о желании строить отношения с Россией
По данным МИД, Регаку сообщили, что "в качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются персонами нон грата". "Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию Российской Федерации. Послу вручена соответствующая нота", - отмечается в сообщении.
Ранее премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию страны в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии. В России заявили, что оставляют за собой право на ответную реакцию.
Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Ранее в МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.