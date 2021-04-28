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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
https://ria.ru/20210428/skoraya-1730329611.html
Любимов: работа скорой помощи в Рязанской области выйдет на новый уровень
Любимов: работа скорой помощи в Рязанской области выйдет на новый уровень
Власти Рязанской области приложат все усилия, чтобы работа службы скорой помощи вышла на новый современный уровень, заявил губернатор Николай Любимов на... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:19
2021-04-28T15:51
рязанская область
россия
николай любимов
здоровье - общество
единая россия
владимир путин
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Власти Рязанской области приложат все усилия, чтобы работа службы скорой помощи вышла на новый современный уровень, заявил губернатор Николай Любимов на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи.Мероприятие прошло на Рязанской городской клинической станции скорой медицинской помощи. Как отметил Любимов, день работника скорой медицинской помощи был учрежден в прошлом году по инициативе Владимира Путина в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей."Это – признание высочайшего качества вашей работы и огромного вклада в борьбу с пандемией. Как бы ни было тяжело, каждый из вас выдержал экзамен на мастерство. Знаю, что в самых сложных ситуациях вы держались достойно и профессионально, проявляли глубокие знания, ответственность, а подчас – настоящий героизм. Рискуя собой, вы ежедневно спасали и продолжаете спасать жизнь и здоровье тысяч горожан. И главное – при этом сохраняете милосердие, терпение и доброту к своим пациентам", - сказал глава региона.Любимов отметил, что во время обращения к Федеральному собранию президент подробно остановился на перспективах развития службы."Регион со своей стороны оказывает скорой всестороннюю поддержку. В том числе – по переоснащению автопарка. Только в прошлом году станция получила восемь новых машин. Работа по укреплению материально-технической базы службы обязательно будет продолжена. В послании наш президент вновь напомнил о том, что сбережение народа России – высший национальный приоритет. А значит, здравоохранение остается в зоне особого внимания. Скорая медицинская помощь – одна из важнейших, базовых составляющих отрасли. И мы приложим максимум усилий для того, чтобы служба вышла на новый современный уровень", - заявил губернатор.Глава региона поблагодарил коллектив станции скорой помощи за самоотверженный труд, а также выразил признательность всем участникам добровольческого движения, оказывающим помощь медикам."Знаю, что и на пике пандемии, и сейчас у вас много помощников. В их числе – волонтеры, активисты "Единой России", общественные организации, профессиональные объединения. Верю, что вместе мы способны справиться со всеми поставленными задачами", - сказал глава региона.В ходе торжественного собрания Николай Любимов вручил ряду сотрудников станции скорой медицинской помощи знак губернатора "За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области".
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россия, николай любимов, здоровье - общество, единая россия, владимир путин, рязанская область, общество

Любимов: работа скорой помощи в Рязанской области выйдет на новый уровень

15:19 28.04.2021 (обновлено: 15:51 28.04.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время выступления на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Власти Рязанской области приложат все усилия, чтобы работа службы скорой помощи вышла на новый современный уровень, заявил губернатор Николай Любимов на торжественном мероприятии ко дню работника скорой помощи.
Мероприятие прошло на Рязанской городской клинической станции скорой медицинской помощи. Как отметил Любимов, день работника скорой медицинской помощи был учрежден в прошлом году по инициативе Владимира Путина в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей.
"Это – признание высочайшего качества вашей работы и огромного вклада в борьбу с пандемией. Как бы ни было тяжело, каждый из вас выдержал экзамен на мастерство. Знаю, что в самых сложных ситуациях вы держались достойно и профессионально, проявляли глубокие знания, ответственность, а подчас – настоящий героизм. Рискуя собой, вы ежедневно спасали и продолжаете спасать жизнь и здоровье тысяч горожан. И главное – при этом сохраняете милосердие, терпение и доброту к своим пациентам", - сказал глава региона.
Любимов отметил, что во время обращения к Федеральному собранию президент подробно остановился на перспективах развития службы.
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"Регион со своей стороны оказывает скорой всестороннюю поддержку. В том числе – по переоснащению автопарка. Только в прошлом году станция получила восемь новых машин. Работа по укреплению материально-технической базы службы обязательно будет продолжена. В послании наш президент вновь напомнил о том, что сбережение народа России – высший национальный приоритет. А значит, здравоохранение остается в зоне особого внимания. Скорая медицинская помощь – одна из важнейших, базовых составляющих отрасли. И мы приложим максимум усилий для того, чтобы служба вышла на новый современный уровень", - заявил губернатор.
Глава региона поблагодарил коллектив станции скорой помощи за самоотверженный труд, а также выразил признательность всем участникам добровольческого движения, оказывающим помощь медикам.
"Знаю, что и на пике пандемии, и сейчас у вас много помощников. В их числе – волонтеры, активисты "Единой России", общественные организации, профессиональные объединения. Верю, что вместе мы способны справиться со всеми поставленными задачами", - сказал глава региона.
В ходе торжественного собрания Николай Любимов вручил ряду сотрудников станции скорой медицинской помощи знак губернатора "За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области".
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