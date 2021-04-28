https://ria.ru/20210428/skoraya-1730241230.html

Врач рассказал, с чем москвичи чаще всего обращаются в скорую

Врач рассказал, с чем москвичи чаще всего обращаются в скорую

Москвичи чаще обращаются в скорую помощь с заболеваниями органов дыхания и кровообращения, а также с травмами, сообщил в интервью РИА Новости главный врач... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T07:34

2021-04-28T07:34

2021-04-28T11:12

николай плавунов

россия

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москвичи чаще обращаются в скорую помощь с заболеваниями органов дыхания и кровообращения, а также с травмами, сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210428/vrach-1730239617.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай плавунов, россия, общество