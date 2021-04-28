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Выручка от продуктов "Сколково" в 2020 году превысила 160 млрд рублей
Выручка от продуктов "Сколково" в 2020 году превысила 160 млрд рублей
Выручка от коммерциализации продуктов "Сколково" в прошлом году составила свыше 160 миллиардов рублей, число резидентов также растет, сообщил зампредседателя... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T18:38
2021-04-28T18:38
дмитрий медведев
сколково
фонд "сколково"
технологии
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Выручка от коммерциализации продуктов "Сколково" в прошлом году составила свыше 160 миллиардов рублей, число резидентов также растет, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, глава попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев."В прошлом году выручка от коммерциализации продуктов составила более 160 миллиардов рублей. Ну и количество участников тоже увеличивается, насколько я понимаю, их уже около восьмидесяти", - сказал Медведев на встрече с резидентами и партнерами инновационного центра "Сколково".Важно, что фонд "Сколково" переходит к поддержке инноваций в виде комплексных проектов, указал он."Я имею в виду масштабирование, внедрение решений стартапов – это, наверное, самая слабая, скажем откровенно, наша сторона, самый тяжелый для нас момент и, наверное, он больше всего вызывает всегда вопросов", - добавил зампред СБ.При этом он высказал мнение, что несмотря на колоссальные издержки, пандемия в этом смысле дала и определенный импульс для развития сферы. И, несмотря на всю трудность ситуации, государству и инновационному бизнесу нужно этим воспользоваться, добавил зампред Совбеза.Он также отметил, что необходимо побуждать крупные компании к тому, чтобы они заключали договоры на создание инновационных разработок. "Иначе мы все время будем на этом крючке висеть, не сможем с него никогда соскочить, и свои компании не будут развиваться, не будут коммерциализироваться", - упомянул Медведев."В общем это правильно, иначе наши эти компании никогда не заживут. Но у них (ведомств) там тоже какие-то будут свои соображения... Потом проинформируйте меня, о чем договорились, ладно", - попросил Медведев главу Минцифры.
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дмитрий медведев, сколково, фонд "сколково", технологии

Выручка от продуктов "Сколково" в 2020 году превысила 160 млрд рублей

18:38 28.04.2021
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев проводит встречу с компаниями-резидентами и партнерами Инновационного центра "Сколково" на тему "Цифровые технологии в промышленности"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда Сколково Дмитрий Медведев проводит встречу с компаниями-резидентами и партнерами Инновационного центра Сколково на тему Цифровые технологии в промышленности - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Выручка от коммерциализации продуктов "Сколково" в прошлом году составила свыше 160 миллиардов рублей, число резидентов также растет, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, глава попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.
"В прошлом году выручка от коммерциализации продуктов составила более 160 миллиардов рублей. Ну и количество участников тоже увеличивается, насколько я понимаю, их уже около восьмидесяти", - сказал Медведев на встрече с резидентами и партнерами инновационного центра "Сколково".
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Важно, что фонд "Сколково" переходит к поддержке инноваций в виде комплексных проектов, указал он.
"Я имею в виду масштабирование, внедрение решений стартапов – это, наверное, самая слабая, скажем откровенно, наша сторона, самый тяжелый для нас момент и, наверное, он больше всего вызывает всегда вопросов", - добавил зампред СБ.
Говоря о развитии сферы инновационных разработок, он отметил, что проблем еще много. "Какие-то из названных проблем постараемся порешать, какие-то носят хронический характер, к сожалению, вот как вопросы коммерциализации и масштабирования. Это действительно задача государства, задача правительства – расталкивать это всё и все-таки снимать эти барьеры", - отметил Медведев.
При этом он высказал мнение, что несмотря на колоссальные издержки, пандемия в этом смысле дала и определенный импульс для развития сферы. И, несмотря на всю трудность ситуации, государству и инновационному бизнесу нужно этим воспользоваться, добавил зампред Совбеза.
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Он также отметил, что необходимо побуждать крупные компании к тому, чтобы они заключали договоры на создание инновационных разработок. "Иначе мы все время будем на этом крючке висеть, не сможем с него никогда соскочить, и свои компании не будут развиваться, не будут коммерциализироваться", - упомянул Медведев.
В свою очередь министр цифрового развития Максут Шадаев предложил подумать над тем, чтобы предоставить таким компаниям облегченный доступ к рынку госзаказа. "Я абсолютно согласен, что раскачать этот рынок - именно рынок госкомпаний - исключительно тяжело. Вам нужно бы на эту тему, наверное, договориться с Минэкономразвития, потому что они всегда стоят на страже конкурентоспособности и в целом конкуренции, и ФАС", - ответил зампред СБ.
"В общем это правильно, иначе наши эти компании никогда не заживут. Но у них (ведомств) там тоже какие-то будут свои соображения... Потом проинформируйте меня, о чем договорились, ладно", - попросил Медведев главу Минцифры.
 
Дмитрий МедведевСколковоФонд "Сколково"Технологии
 
 
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