https://ria.ru/20210428/skolkovo-1730375802.html

Выручка от продуктов "Сколково" в 2020 году превысила 160 млрд рублей

Выручка от продуктов "Сколково" в 2020 году превысила 160 млрд рублей

Выручка от коммерциализации продуктов "Сколково" в прошлом году составила свыше 160 миллиардов рублей, число резидентов также растет, сообщил зампредседателя... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T18:38

2021-04-28T18:38

2021-04-28T18:38

дмитрий медведев

сколково

фонд "сколково"

технологии

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Выручка от коммерциализации продуктов "Сколково" в прошлом году составила свыше 160 миллиардов рублей, число резидентов также растет, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, глава попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев."В прошлом году выручка от коммерциализации продуктов составила более 160 миллиардов рублей. Ну и количество участников тоже увеличивается, насколько я понимаю, их уже около восьмидесяти", - сказал Медведев на встрече с резидентами и партнерами инновационного центра "Сколково".Важно, что фонд "Сколково" переходит к поддержке инноваций в виде комплексных проектов, указал он."Я имею в виду масштабирование, внедрение решений стартапов – это, наверное, самая слабая, скажем откровенно, наша сторона, самый тяжелый для нас момент и, наверное, он больше всего вызывает всегда вопросов", - добавил зампред СБ.При этом он высказал мнение, что несмотря на колоссальные издержки, пандемия в этом смысле дала и определенный импульс для развития сферы. И, несмотря на всю трудность ситуации, государству и инновационному бизнесу нужно этим воспользоваться, добавил зампред Совбеза.Он также отметил, что необходимо побуждать крупные компании к тому, чтобы они заключали договоры на создание инновационных разработок. "Иначе мы все время будем на этом крючке висеть, не сможем с него никогда соскочить, и свои компании не будут развиваться, не будут коммерциализироваться", - упомянул Медведев."В общем это правильно, иначе наши эти компании никогда не заживут. Но у них (ведомств) там тоже какие-то будут свои соображения... Потом проинформируйте меня, о чем договорились, ладно", - попросил Медведев главу Минцифры.

https://realty.ria.ru/20210123/tsentr-1594262740.html

https://realty.ria.ru/20210330/skolkovo-1603413491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, сколково, фонд "сколково", технологии