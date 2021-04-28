https://ria.ru/20210428/selkhozugodiya-1730400537.html

На Кубани запретят перевод сельхозугодий под жилищное строительство

На Кубани запретят перевод сельхозугодий под жилищное строительство

Руководство Краснодарского края намерено запретить перевод сельхозугодий и виноградопригодных земель под жилищное строительство, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T22:39

2021-04-28T22:39

2021-04-28T22:40

экономика

краснодарский край

россия

жилье

вениамин кондратьев

новороссийск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Руководство Краснодарского края намерено запретить перевод сельхозугодий и виноградопригодных земель под жилищное строительство, сообщает пресс-служба администрации региона.Ранее с инициативой запретить включение в границы населенных пунктов сельхозугодий ранее выступил губернатор края Вениамин Кондратьев. По его мнению, это позволит защитить территории от застройки. Особое внимание в законопроекте уделили виноградопригодным землям. Уточняется, что соответствующий законопроект в первом чтении приняли в среду на очередной сессии парламента региона."Сейчас в крае 27 тысяч гектаров занято виноградниками. Еще больше, 40 тысяч гектаров, могут быть введены в оборот как виноградопригодные. Наша задача – защитить их от застройки и перевода в другие категории. Хочу отметить: мы не ограничиваем развитие строительной отрасли, ничего не запрещаем. Мы сбалансируем интересы строительства с интересами санаторно-курортной сферы и АПК. Краснодарский край – не всероссийский спальный квартал, а житница и здравница России. И эти отрасли всегда будут в приоритете", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Власти региона провели учет виноградопригодных участков в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах."В новом проекте генплана Анапы из застройки, из черты потенциально новых границ города исключают 3 тысячи гектаров виноградопригодных земель. Иначе говоря, вся эта территория была бы застроена. В таком случае уже сложно было бы говорить о развитии курортной составляющей города", – пояснил губернатор.По словам спикера краевого парламента Юрия Бурлачко, принятие законопроекта имеет значение для всех приморских городов и районов Краснодарского края. "Виноградники – это побережье, там наиболее активно строят новые жилые объекты. Пусть строят, но не за счет сельхозземель. Сегодня рассматриваем законопроект в первом чтении. В конце мая вернемся и во втором чтении рассмотрим согласованный со всеми вариант", – уточнил Бурлачко.

https://ria.ru/20210427/kuban-1730190812.html

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экономика, россия, жилье, вениамин кондратьев, новороссийск, краснодарский край