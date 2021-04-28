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Краснодарский край
https://ria.ru/20210428/selkhozugodiya-1730400537.html
На Кубани запретят перевод сельхозугодий под жилищное строительство
На Кубани запретят перевод сельхозугодий под жилищное строительство
Руководство Краснодарского края намерено запретить перевод сельхозугодий и виноградопригодных земель под жилищное строительство, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T22:39
2021-04-28T22:40
экономика
краснодарский край
россия
жилье
вениамин кондратьев
новороссийск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Руководство Краснодарского края намерено запретить перевод сельхозугодий и виноградопригодных земель под жилищное строительство, сообщает пресс-служба администрации региона.Ранее с инициативой запретить включение в границы населенных пунктов сельхозугодий ранее выступил губернатор края Вениамин Кондратьев. По его мнению, это позволит защитить территории от застройки. Особое внимание в законопроекте уделили виноградопригодным землям. Уточняется, что соответствующий законопроект в первом чтении приняли в среду на очередной сессии парламента региона."Сейчас в крае 27 тысяч гектаров занято виноградниками. Еще больше, 40 тысяч гектаров, могут быть введены в оборот как виноградопригодные. Наша задача – защитить их от застройки и перевода в другие категории. Хочу отметить: мы не ограничиваем развитие строительной отрасли, ничего не запрещаем. Мы сбалансируем интересы строительства с интересами санаторно-курортной сферы и АПК. Краснодарский край – не всероссийский спальный квартал, а житница и здравница России. И эти отрасли всегда будут в приоритете", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Власти региона провели учет виноградопригодных участков в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах."В новом проекте генплана Анапы из застройки, из черты потенциально новых границ города исключают 3 тысячи гектаров виноградопригодных земель. Иначе говоря, вся эта территория была бы застроена. В таком случае уже сложно было бы говорить о развитии курортной составляющей города", – пояснил губернатор.По словам спикера краевого парламента Юрия Бурлачко, принятие законопроекта имеет значение для всех приморских городов и районов Краснодарского края. "Виноградники – это побережье, там наиболее активно строят новые жилые объекты. Пусть строят, но не за счет сельхозземель. Сегодня рассматриваем законопроект в первом чтении. В конце мая вернемся и во втором чтении рассмотрим согласованный со всеми вариант", – уточнил Бурлачко.
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экономика, россия, жилье, вениамин кондратьев, новороссийск, краснодарский край

На Кубани запретят перевод сельхозугодий под жилищное строительство

22:39 28.04.2021 (обновлено: 22:40 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоля в Красноярском крае
Поля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Руководство Краснодарского края намерено запретить перевод сельхозугодий и виноградопригодных земель под жилищное строительство, сообщает пресс-служба администрации региона.
Ранее с инициативой запретить включение в границы населенных пунктов сельхозугодий ранее выступил губернатор края Вениамин Кондратьев. По его мнению, это позволит защитить территории от застройки. Особое внимание в законопроекте уделили виноградопригодным землям. Уточняется, что соответствующий законопроект в первом чтении приняли в среду на очередной сессии парламента региона.
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"Сейчас в крае 27 тысяч гектаров занято виноградниками. Еще больше, 40 тысяч гектаров, могут быть введены в оборот как виноградопригодные. Наша задача – защитить их от застройки и перевода в другие категории. Хочу отметить: мы не ограничиваем развитие строительной отрасли, ничего не запрещаем. Мы сбалансируем интересы строительства с интересами санаторно-курортной сферы и АПК. Краснодарский край – не всероссийский спальный квартал, а житница и здравница России. И эти отрасли всегда будут в приоритете", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Власти региона провели учет виноградопригодных участков в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах.
"В новом проекте генплана Анапы из застройки, из черты потенциально новых границ города исключают 3 тысячи гектаров виноградопригодных земель. Иначе говоря, вся эта территория была бы застроена. В таком случае уже сложно было бы говорить о развитии курортной составляющей города", – пояснил губернатор.
По словам спикера краевого парламента Юрия Бурлачко, принятие законопроекта имеет значение для всех приморских городов и районов Краснодарского края. "Виноградники – это побережье, там наиболее активно строят новые жилые объекты. Пусть строят, но не за счет сельхозземель. Сегодня рассматриваем законопроект в первом чтении. В конце мая вернемся и во втором чтении рассмотрим согласованный со всеми вариант", – уточнил Бурлачко.
 
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